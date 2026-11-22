За словами клієнтки, після блокування рахунків вона щодня зверталася до служби підтримки.

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Клієнти "ПриватБанку" б’ють на сполох / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Коротко:

"ПриватБанк" заблокував усі рахунки клієнтки без попередження

Через сім днів банк розірвав договір через відсутність документів

Жінка стверджує, що не може повернути свої гроші

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на блокування всіх рахунків без попередження та подальше розірвання договору. За словами жінки, банк припинив обслуговування через ненадання документів про доходи, хоча раніше співробітники служби підтримки неодноразово запевняли, що ніяких довідок надавати не потрібно.

Про це українка розповіла у відгуку на порталі Мінфін. Зараз жінка перебуває в Іспанії та стверджує, що не може повернути гроші, які залишилися на заблокованих рахунках.

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За словами клієнтки, після блокування рахунків вона щодня зверталася до служби підтримки, щоб з’ясувати, які документи необхідні для проходження фінансового моніторингу.

Однак оператори нібито радили просто почекати сім днів, запевняючи, що жодних додаткових документів не потрібно.

"Через 7 днів очікування банк в односторонньому порядку розірвав зі мною договір, пославшись саме на нібито "неподання документів про підтвердження доходів"!" - розповіла жінка.

При цьому, за її словами, офіційного письмового повідомлення з поясненням причин розірвання договору та порядком повернення коштів вона не отримала.

Жінка розповіла, що зараз вимушено перебуває в Іспанії й не може особисто відвідати відділення ПриватБанку в Україні.

За її словами, банк відмовляється приймати документи про доходи дистанційно або переказувати залишок коштів на її рахунок в іншому українському банку.

Клієнтка стверджує, що навіть запропонувала надіслати офіційну заяву на електронну пошту банку, підписану кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис".

Однак, за її словами, ПриватБанк вимагає або особистого візиту до відділення, або оформлення довіреності, що передбачає додаткові витрати.

Жінка вимагає надати можливість дистанційно вирішити питання та повернути власні гроші. Офіційна позиція ПриватБанку щодо цієї скарги у наданій відповіді відсутня.

Відгук Приват / Колаж Главред, фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнтка ПриватБанку зробила важливу заяву щодо блокування рахунків. Вона наголосила, що блокування рахунків суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті або в політиці, і попросила про оперативне втручання уповноважених органів. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник банку під час спілкування з клієнтами пояснив порядок проведення фінансового моніторингу. За його словами, зникнення коштів є винятковим випадком, і банк докладе всіх зусиль, щоб повернути гроші в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, представник банку висловив позицію щодо масових скарг клієнтів на роботу сервісів. Представник звернув увагу на складні збої банкоматів і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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