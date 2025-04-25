Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

Новини України 25 квітня станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:00 25 квітня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Коли в Україні можливе припинення вогню: Стармер дав свій прогноз

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні можна досягти до літа. Воно має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

За його словами, тимчасове припинення вогню лише дасть Росії перепочинок.

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"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер в інтерв'ю The Telegraph.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалих

Уночі 25 квітня російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область. У низці населених пунктів спалахнули пожежі. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще вісім - поранені.

"Агресор знову масовано атакував область безпілотниками... Унаслідок атаки в Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств", - повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

Після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок. Про це пише The Wall Street Journal.

У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

Очільник МЗС РФ зазначив, що наразі помітно те, що Сполучені Штати Америки та Росія "рухаються в правильному напрямку". У Кремлі нібито готові підтримати спроби США щодо завершення війни та укласти мирну угоду, пише CBS News.

Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Погода в Україні у найближчі кілька днів принесе нові неприємні "сюрпризи". З суботи, 26 квітня, почнеться похолодання, а з неділі по вівторок, 27-29 квітня, по всій Україні будуть спостерігатися сильні заморозки.

Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що ввечері 25 квітня й упродовж 26 квітня територією нашої держави пройде активний холодний фронт з північного заходу. Тому по всій країні очікуються короткочасні дощі, місцями у супроводі гроз, дрібного граду та шквалистого вітру.

Ні Україні, ні РФ не дістанеться: чи зможуть США взяти ЗАЕС під свій контроль

Нещодавно в ЗМІ ширилася інформація, що план Трампа передбачає визначення території біля Запорізької АЕС нейтральною, яка може бути під контролем американців. Як заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, це все гарно на папері, а як американці будуть це забезпечувати – не ясно.

Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США - The Telegraph

На переговорах у Лондоні 23 квітня представники України передали делегації США список своїх вимог до мирного плану. Британська газета The Telegraph ознайомилася з ними.

Зазначається, що загалом Київ висунув п'ять вимог, ключова - щоб окупований Крим офіційно не визнавався російським.

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Погода в Україні у вихідні, 26 і 27 квітня, відзначиться дощами з грозами і похолоданням із заморозками.

26 квітня погода в Україні буде нестійкою. Через територію нашої держави проходитиме атмосферний фронт, який стане причиною дощів з грозами. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

Шахраї вигадали нову схему обману клієнтів ПриватБанку, маскуючись під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФ

В Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок якого ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Російська ППО "постаралася": у Криму приліт в будинок заступника голови Чечні

Зранку в п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.

Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

Тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів. Про це в інтерв'ю Time повідомив президент США Дональда Трамп вкотре звинувативши Україну у початку війни.

Трамп вкотре зазначив, що лише він може зупинити агресивну війну Росії проти України.

"Якщо я можу зупинити втрату 3000 людей на тиждень в середньому з Росією, Україною, то це тільки завдяки мені, ніхто інший не зміг би цього зупинити", - сказав він.

У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

В міській забудові Часового Яру на Донеччині тривають бої, говорити про те, що російські війська захопили "панівні висоти" ще рано. Про це сказав представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Полухін в ефірі Еспресо.

Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

Видання Financial Times повідомило, що в травні Україна може оголосити дефолт через відсутність домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд. Але можливий дефолт не є катастрофою, а скоріше закономірним наслідком війни. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду повідомив Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

24 квітня на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. В районі об'єкта, як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй заяві, вже протягом тижня фіксуються постійні вибухи та постріли.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що певні персони, які не зацікавлені в мирному процесі завершення війни Росії проти України, вкидають в інформаційний простір різну інформацію, яка не відповідає дійсності. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий сказав під час брифінгу, пише УНІАН.

Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

У травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро. Про такий прогноз Главреду кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

У квітні попит на іноземну валюту скоротився порівняно з березнем. Валютні резерви НБУ достатні для забезпечення стабільності валютного процесу. Курс гривні в травні може зрости, якщо вдасться досягти угоди про припинення вогню.

Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

Ракета, яка 24 квітня забрала життя 12 людей у Києві, складалася щонайменше зі 116 деталей, які були виготовлені в інших країнах - переважна частина з них була вироблена у США. Рятувальні роботи на місці одного з російських ударів завершились лише сьогодні. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

Найбільшими страхами для влади в країні-агресорі Росії залишаються крах путінського режиму, зміна влади, дестабілізація всередині країни та її розпад. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький під час виступу на Kyiv Stratcom Forum 2025, передає пресслужба ГУР.

РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

Спецпредставник США Стів Віткофф 25 квітня провів прямі переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. В рамках зустрічі обговорювалось питання війни в Україні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова.

Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Після цього розпочнеться ріст ВВП та падатиме рівень безробіття. Такий прогноз зробили у Міжнародному валютному фонді, йдеться у звіті World Economic Outlook.

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