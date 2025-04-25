Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США - The Telegraph

Британська газета дізналася, які пропозиції щодо завершення війни представники України передали США на переговорах у Лондоні.

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Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Україна сподівається позбавити офіційного визнання суверенітету РФ над Кримом

Україна має повернутися "в центр мирного процесу"

На переговорах у Лондоні 23 квітня представники України передали делегації США список своїх вимог до мирного плану. Британська газета The Telegraph ознайомилася з ними.

Зазначається, що загалом Київ висунув п'ять вимог, ключова - щоб окупований Крим офіційно не визнавався російським.

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"Крим є ключовим каменем спотикання. Визнання російського контролю там порушить центральний принцип міжнародного права - що жодна країна не може анексувати територію іншої - і порушить українську конституцію, в якій зазначено, що територію можна повернути тільки шляхом референдуму", - ідеться в статті.

Акцентується, що, висуваючи свої вимоги, Україна сподівається фактично позбавити будь-якого офіційного міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.

Перший і другий пункти вимог України фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань. Вони також підкреслюють важливість чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, яка призведе до того, що Україна поступиться територією Росії, навіть на тимчасовій основі, пише The Telegraph.

У третьому пункті йдеться про те, що Україна має повернутися "в центр мирного процесу". У четвертому пункті США і НАТО попереджають про те, що Росія, зберігаючи контроль над Кримом, зможе погрожувати нападом не тільки на Україну, а й на інші чорноморські країни - Туреччину, Румунію і Болгарію.

П'ятий і останній пункт ясно дає зрозуміти, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження розміру збройних сил або оборонно-промислової бази України, додали у виданні.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, американський президент Дональд Трамп відреагував на атаку РФ по Києву 24 квітня. Він заявив, що незадоволений цими ударами і закликав сторони укласти мирний договір.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невчасно. Володимире, зупиніться! По 5000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією і переконаний, що Путін дослухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що має власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він все ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також розповсюджує у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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