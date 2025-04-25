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Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2025, 16:53
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Експерт розповів, що саме може вплинути на різке падіння гривні.
курс валют, курс євро
Як зміниться курс гривні у травні / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

  • В Україні може обвалитися гривня
  • Курс євро може зрости майже до 50 грн уже в травні

У травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро. Про такий прогноз Главреду кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

У квітні попит на іноземну валюту скоротився порівняно з березнем. Валютні резерви НБУ достатні для забезпечення стабільності валютного процесу. Курс гривні в травні може зрости, якщо вдасться досягти угоди про припинення вогню.

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Однак якщо США вийдуть з переговорного процесу, то може розпочатися процес девальвації національної валюти, коли курс гривні падатиме відносно долара і євро. Також девальвацію можуть спровокувати нові мита, які вводить Трамп.

"Тарифна війна загрожує не тільки американській, а й усій світовій економіці. Очікується зростання інфляції та зниження темпів зростання ВВП. Незважаючи на те, що ФРС США зберігають облікову ставку на рівні 4,25-4,50%, а ЄЦБ знизив ставки за євро у квітні до 2,25-2,65%, інвестори переводять свої кошти в євро і продають долари. Зниження курсу долара щодо євро може тривати і в травні. Усе залежатиме від рішень адміністрації Трампа і готовності інших країн іти на поступки США щодо митних тарифів", - сказав Хмелевський.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

На курс валют також впливає війна загалом. Вона завдає величезної шкоди українській економіці. Через обстріли постійно руйнуються підприємства та інфраструктура. Усе це не дає можливість відновлювати економіку.

"Залишається великим дефіцит зовнішньої торгівлі, який призводить до значного попиту на валюту, тому в травні курс гривні коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн за долар, курс євро 46,0-49,0 грн за євро", - вважає економіст.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України не допустить значного падіння курсу гривні по відношенню до долара, однак і істотного і тривалого зміцнення гривні також не очікується. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, коментуючи актуальну ситуацію на валютному ринку.

Водночас у своєму інфляційному звіті НБУ зазначив, що найближчими роками можливе поступове зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак конкретні терміни та масштаби цього процесу залишаються невизначеними, що створює додаткові ризики для інфляційного прогнозу.

Зі свого боку, Міжнародний валютний фонд поліпшив довгостроковий прогноз для гривні. У квітневому звіті World Economic Outlook за 2025 рік зазначено, що курс долара сягне 50 гривень тільки у 2029 році.

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Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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