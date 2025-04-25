Коли в Україні можливе припинення вогню: Стармер дав свій прогноз

Британський прем'єр зажадав від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

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Припинення вогню в Україні можливе до літа - Стармер / Колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, 38 окрема бригада морської піхоти

Головні тези:

Припинення вогню не має бути тимчасовим

Україна має визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ

США мають надати гарантії для британських та інших західних миротворців

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні можна досягти до літа. Воно має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

За його словами, тимчасове припинення вогню лише дасть Росії перепочинок.

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"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер в інтерв'ю The Telegraph.

Британський прем'єр наполягає на тому, що Україні необхідно надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ, і зажадав від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", - заявив він.

Також Стармер відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав він.

Також Стармер продовжує наполягати на наданні гарантій безпеки США для "коаліції охочих", у рамках якої західні війська базуватимуться на території України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною і Росією і переконаний, що Путін прислухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що має власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

Також Трамп сказав, що заява президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським нібито "дуже шкідлива" для мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Лондоні 23 квітня було підготовлено документ, який стосується територій України. Президент зазначив, що цей документ було розроблено у відповідь на озвучену Трампом пропозицію визнати окупований Крим частиною Росії і він уже перебуває "на столі" у президента США.

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