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Ні Україні, ні РФ не дістанеться: чи зможуть США взяти ЗАЕС під свій контроль

Даяна Швець
25 квітня 2025, 11:01оновлено 25 квітня, 11:32
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План Трампа щодо нейтралізації території навколо ЗАЕС викликає питання, чи справді, з точки зору практики, його вийде реалізувати.
Ні Україні, ні РФ не дістанеться: чи зможуть США взяти ЗАЕС під свій контроль
Експерт прокоментував визнання ЗАЕС нейтральною / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Енергоатом

Що сказав Загородній:

  • План Дональда Трампа щодо нейтралізації ЗАЕС не має чіткого механізму реалізації
  • Забезпечення нейтралітету ЗАЕС в умовах присутності російських військ - складне
  • США повинні співпрацювати з Європою для вирішення конфлікту, а не думати про РФ

Нещодавно в ЗМІ ширилася інформація, що план Трампа передбачає визначення території біля Запорізької АЕС нейтральною, яка може бути під контролем американців. Як заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, це все гарно на папері, а як американці будуть це забезпечувати – не ясно.

"Адже є українська армія з одного боку і російська – з іншого, і росіяни не хочуть йти із ЗАЕС. Як буде забезпечено нейтралітет Запорізької АЕС, хто це буде робити? Мені це нагадує анекдот про мишей і пугача. Миші приходять до пугача і кажуть, що їх усі ображають, запитують, що їм робити. А пугач відповідає: "Станьте їжачками!". Миші кажуть: "О, чудова ідея! А як нам стати їжачками?". На що пугач відповідає: "Відчепіться від мене! Я стратег, а не тактик". Тут точно так само", - каже експерт в інтерв'ю Главреду.

Ні Україні, ні РФ не дістанеться: чи зможуть США взяти ЗАЕС під свій контроль
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

За словами Загороднього, на жаль, ніхто не думає про те, як це буде реалізовано і які наслідки матиме. На думку експерта, це абсолютно фантастичні речі, які не мають жодного стосунку до реальності.

"Якщо США хочуть, то нехай виходять із переговорів. Так вони розпишуться у власному безсиллі. Це демонстрація того, що Штати взагалі ніяких питань вирішити не можуть. Однак слід зазначити, що голос розуму в США вже проявляється. Штати почали їздити в Париж і Лондон", - говорить експерт.

Загородній звертає увагу на те, що з'явилося розуміння того, що без Європи все це взагалі ніяк не вирішується.

"Якось була заява про те, що ось, мовляв, зараз припиниться війна, і Росія з Україною отримають переваги співпраці зі США. А чого Штати не торгували з Росією до початку війни, до 2014 року? Може, нічим торгувати? Та й що РФ буде продавати Штатам? Нафту і газ, які США самі їх видобувають?", - цікавиться аналітик.

Також політичний та економічний експерт нагадав, що американці вимагають, щоб європейці зняли санкції з Росії, на що Європа відповідає, що не буде цього робити.

"Росіяни вимагають під'єднати Россільгоспбанк до SWIFT, але знову невдача – штаб-квартира SWIFT знаходиться в Брюсселі. Скрізь глухі кути, але вже голос розуму підказує американцям, що потрібно спілкуватися в точках безпеки Європи, що формуються. А це Франція, Британія і... Україна! Це три точки безпеки в Європі", - резюмує експерт.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Запорізька АЕС - останні новини

Як писав Главред з посиланням на The Wall Street Journal, доля Запорізької АЕС може змінитися. За таким сценарієм, за планом президентом США Дональда Трампа, ЗАЕС постачатиме електроенергію і на українську, і на окуповану територію.

Окрім цього, пресслужба російського МЗС заявила у березні, що Запорізька атомна електростанція нібито є "російським ядерним об'єктом". Відповідаючи на запитання про деокупацію, там заявили, що Кремль не передасть ЗАЕС жодній іншій державі.

Ба більше, Росія навіть хоче запустити Запорізьку АЕС. Окупанти планують ввести в дію всі шість енергоблоків ЗАЕС, але гіпотетично можуть максимум запрацювати лише два.

Більше новин про ЗАЕС:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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