Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів, стверджують у Reuters.

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ЗМІ дізналися, що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео на YouTube

Ви дізнаєтеся:

Які українські території залишаються за Росією

Які санкції проти РФ будуть скасовані

Стало відомо, які пропозиції щодо припинення війни представив європейським чиновникам спецпредставник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Reuters, який ознайомився з документом, опублікував його повністю без змін. Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів.

Рамки угоди Росія-Україна

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Огляд: Ці умови являють собою остаточну пропозицію США обом сторонам.

Припинення вогню:

постійне припинення вогню;

обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.

Гарантія безпеки України

Україна отримує надійну гарантію безпеки;

держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;

Україна не буде прагнути вступити до НАТО;

Україна може прагнути до членства в ЄС.

Територія

США де-юре визнають російський контроль над Кримом;

США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;

США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна повертає собі територію в Харківській області;

Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;

Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.

Економіка

США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;

санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;

американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

Переговори Віткоффа з Путіним - головне

Нагадаємо, 11 квітня в Росії відбулася зустріч між спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години і були зосереджені на темі війни в Україні.

Віткофф описав зустріч як "переконливу". Ключовим питанням, за його словами, стало майбутнє п'яти територій, які Росія вважає своїми: Крим, Донбас, Луганщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання Стіва Віткоффа про можливість включення українських територій до "мирної угоди" - це поширення російських наративів.

"Ми не обговорюємо території до припинення вогню. Українські землі - не предмет торгу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal повідомив, що обговорював питання українських територій із Володимиром Путіним. За його словами, російський диктатор був зациклений на цих регіонах і заявив, що Україні варто "менше хвилюватися" про російськомовні регіони.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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