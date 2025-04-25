Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

Ви дізнаєтеся:
- Які українські території залишаються за Росією
- Які санкції проти РФ будуть скасовані
Стало відомо, які пропозиції щодо припинення війни представив європейським чиновникам спецпредставник США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Reuters, який ознайомився з документом, опублікував його повністю без змін. Пакет пропозицій американців складався з чотирьох розділів.
Рамки угоди Росія-Україна
Огляд: Ці умови являють собою остаточну пропозицію США обом сторонам.
Припинення вогню:
- постійне припинення вогню;
- обидві сторони негайно вступають у технічні переговори щодо реалізації.
Гарантія безпеки України
- Україна отримує надійну гарантію безпеки;
- держави-гаранти будуть спецгрупою європейських держав і бажаючих неєвропейських держав;
- Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
- Україна може прагнути до членства в ЄС.
Територія
- США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
- США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
- США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
- Україна повертає собі територію в Харківській області;
- Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також Каховською греблею;
- Україна користується безперешкодним проходом річкою Дніпро і контролем над Кінбурнською косою.
Економіка
- США та Україна реалізовуватимуть економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;
- санкції проти РФ, введені за напад на Україну, з 2014 року, буде знято;
- американо-російське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.
Переговори Віткоффа з Путіним - головне
Нагадаємо, 11 квітня в Росії відбулася зустріч між спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години і були зосереджені на темі війни в Україні.
Віткофф описав зустріч як "переконливу". Ключовим питанням, за його словами, стало майбутнє п'яти територій, які Росія вважає своїми: Крим, Донбас, Луганщина, Запоріжжя та Херсонщина.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання Стіва Віткоффа про можливість включення українських територій до "мирної угоди" - це поширення російських наративів.
"Ми не обговорюємо території до припинення вогню. Українські землі - не предмет торгу", - наголосив Зеленський.
Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal повідомив, що обговорював питання українських територій із Володимиром Путіним. За його словами, російський диктатор був зациклений на цих регіонах і заявив, що Україні варто "менше хвилюватися" про російськомовні регіони.
Інші новини:
- "Документ уже у Трампа": Зеленський заявив про долю окупованих територій
- Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"
- Коли в Україні можливе припинення вогню: Стармер дав свій прогноз
Хто такий Стів Віткофф
Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.
За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред