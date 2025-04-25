'Пролунали гучні постріли': МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

З точки зору ядерної безпеки ситуація на ЗАЕС явно нестійка.

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МАГАТЕ б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС/ Колаж: Главред, фото: Енергоатом, скріншот

Про що йде мова:

Протягом останнього тижня група МАГАТЕ майже щодня чула вибухи та постріли на різних відстанях від станції

Російська сторона пояснила співробітникам МАГАТЕ відкладення запланованих дій групи "загрозою з боку безпілотників"

24 квітня на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. В районі об'єкта, як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй заяві, вже протягом тижня фіксуються постійні вибухи та постріли.

"Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли", - розповів він. відео дня

Водночас у розмові з співробітникам МАГАТЕ росіяни розказали, що через "загрозу з боку безпілотників" заплановані дії групи на об'єкті довелося відкласти.

"Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції", - додав він.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Ба більше, за даними Гроссі, майже щодня протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції.

"Те, що колись було практично неймовірним - свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта - стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Резюмуючи, Гроссі зазначив, що з точки зору ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.

"МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни", - додав він.

Вибухи на ЗАЕС - що відомо

Як повідомляв Главред, представники Міжнародного агентства з атомної енергії вже повідомляли про гучні вибухи, які лунали на території Запорізької атомної електростанції. Останній такий інцидент, коли фіксувалися вибухи та звуки кулеметних черг, стався у січні 2025 року.

Слід нагадати, що російські окупаційні війська неодноразово здійснювали обстріли Запорізької АЕС. Ці дії призводили до того, що станція опинялася на межі повного відключення електроенергії.

Не так давно, як 13 березня в МАГАТЕ виходили із заявою щодо нестабільної ситуації на станції. Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі повідомив про постійні обстріли поблизу Запорізької АЕС.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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