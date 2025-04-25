"Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

У ЗМІ з'являється багато вкидань про "мирні плани" від людей, які не бажають миру, кажуть у МЗС.

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У МЗС жорстко відповіли на маніпуляції з "мирними планами" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Три принципові позиції, яких дотримується Україна

МЗС просить не реагувати емоційно на різні зливи в медіа

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що певні персони, які не зацікавлені в мирному процесі завершення війни Росії проти України, вкидають в інформаційний простір різну інформацію, яка не відповідає дійсності. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий сказав під час брифінгу, пише УНІАН.

Зокрема, у спікера запитали, чи може він розповісти про документ, у якому, за повідомленнями в медіа, відображається спільне бачення Великої Британії, Франції, Німеччини та України щодо шляхів завершення війни, і який спеціальний представник США Кіт Келлог передав президенту Дональду Трампу.

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"Я вам можу підтвердити, що на переговорах у Лондоні українська сторона так само, як і на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного врегулювання. Ідеться не про припинення вогню зараз, не про тишу, а загалом про ширше і довше мирне врегулювання", - зазначив Тихий.

Він нагадав, що ці три принципові позиції, яких дотримується Україна, такі:

Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську;

Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, Сил оборони України, оборонних спроможностей та оборонної промисловості, або військової допомоги від партнерів;

жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів і союзів.

"А те, що стосується різних публікацій у ЗМІ, планів... Ми закликаємо всіх орієнтуватися на офіційну інформацію, яка йде від президента України, Офісу президента, МЗС", - сказав Тихий.

У зв'язку з цим, як сказав речник, МЗС просить не реагувати емоційно на різноманітні зливи в медіа, тому що цими інформаційними вкиданнями займаються "абихто".

"Дуже велика частина загалом усіх цих зливів не відповідає дійсності, і коли мене запитують на брифінгу про ці всі повідомлення, то просто є ризик, що я, коментуючи їх, легітимізуватиму всілякі ці вкидання, які роблять люди, які не хочуть ні миру, ні взагалі просування цього процесу. Давайте їм не допомагати", - наголосив Тихий.

Водночас спікер нагадав, що 45 днів уже минуло з моменту, коли Україна погодилася на безумовне повне припинення вогню.

"І ми вважаємо, що це логічно з точки зору будь-якого мирного процесу - що спочатку припиняємо вогонь і вбивства, і тоді говоримо про якесь довгострокове розв'язування війни, завершення (російської - ред.) агресії", - наголосив Тихий.

Водночас він висловив жаль, що за ці 45 днів з боку Росії "ми побачили тільки ракети, дрони, вбивства дітей і цивільних, ескалацію терору, і якісь знову маніпуляції на тему, що вони ще вимагають від України і від її союзників".

Тихий підкреслив, що пропозиція і готовність України до безумовного повного припинення вогню залишається в силі.

"Росія може на нього погодитися в будь-який момент, коли Росія вибере мир, а не війну", - підкреслив Тихий.

Політика Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп просуває власне бачення мирного врегулювання війни, проте ні Україна, ні Росія, ні країни Європи не зацікавлені в його реалізації. Як повідомляє The Economist, запропонований Трампом план передбачає значні поступки для Росії, зокрема, визнання анексії Криму, скасування санкцій і гарантію невступу України до НАТО.

Водночас адміністрація США, за даними Bloomberg, готує пакет вимог до Росії, які мають стати основою майбутньої мирної угоди. Серед них - виведення окупаційних військ із Харківської області, повернення під контроль України Запорізької АЕС та офіційне визнання права України на власну армію й оборонну промисловість.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Дональд Трамп не тисне на Путіна, а лише апелює до нього. На його думку, це свідчить про глибоку залежність американського президента від російського лідера.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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