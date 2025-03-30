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У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

Юрій Берендій
30 березня 2025, 13:06
1660
В Москві поблизу будівлі ФСБ вибухнув лімузин Aurus Senat, який належить до автопарку Кремля, інформації про постраждалих наразі немає, зазначають ЗМІ.
У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі
З'явилось відео вибуху лімузина Путіна в Москві / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Москві вибухнув лімузин Путіна
  • Цей інцидент може спричинити панічні настрої в Кремлі

У Москві вибухнув лімузин, який входить до автопарку кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували у соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким здіймався густий чорний дим. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Інцидент стався неподалік штаб-квартири російської спецслужби, на вулиці на північ від будівлі ФСБ на Луб’янці. За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто перебував у транспортному засобі на момент вибуху. Інформації про постраждалих поки що немає.

відео дня

Дивіться відео наслідків вибуху лімузина Путіна:

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі
Фото: скріншот

"Вважається, що цей автомобіль є частиною автопарку Управління справами президента РФ. На знімках видно, як вогонь з двигуна перекинувся на салон лімузина. Невідомо, хто перебував у машині під час інциденту", - йдеться у матеріалі видання Express.

За даними ЗМІ, інцидент спричинив паніку в Кремлі, де і так занепокоєні можливими терактами. Раніше російська влада заявляла, що будь-яка спроба ліквідації Путіна може стати приводом для ядерної відповіді.

У січні спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що навіть розмови про замах на російського президента слід розглядати як злочин і загрозу глобальній безпеці.

"Змова з метою вбивства Путіна, самі лише розмови про неї - це злочин, серйозна загроза глобальній безпеці, прямий шлях до ядерної війни. Всі міжнародні інституції повинні розглядати це як підставу для розслідування", - писав він у своєму Telegram.

Попри посилену охорону Путіна, яка включає ретельні перевірки маршрутів, спецназ із важким озброєнням і броньовані автомобілі, повідомлення про змови щодо його ліквідації продовжують з’являтися.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявляв про кілька спроб замаху на Путіна. Водночас проросійський журналіст Такер Карлсон без доказів стверджував, що адміністрація Байдена розглядала можливість усунення Путіна, хоча джерела в антипутінській опозиції запевняють, що Вашингтон виключив такий варіант і довів це до відома Києва.

Останнім часом у Росії загинуло кілька високопоставлених військових, що лише посилило атмосферу страху в Кремлі. У грудні внаслідок вибуху загинув генерал-атомник Ігор Кирилов разом із помічником. Україна взяла відповідальність за атаку, демонструючи здатність діяти навіть у Москві.

Крім того, ЗМІ зазначають, що перед поїздкою російського диктатора та воєнного злочинця Путіна місцевість ретельно перевіряють протягом кількох місяців, відстежують мобільні телефони та встановлюють глушилки для вибухових пристроїв.

"Під час пересування він перебуває в колоні важкоброньованих автомобілів, оточений військовими спецпризначенцями, озброєними автоматами АК-47, протитанковими гранатометами та зенітними ракетами. Охоронців Путіна відбирають особисто, і, за повідомленнями, вони мають при собі куленепробивні портфелі та швидкострільні пістолети з бронебійними набоями", - йдеться у матеріалі.

Успішні операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

17 грудня 2024 року в Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру.

У п’ятницю, 3 січня, в населеному пункті Шуя Івановської області Росії підірвали капітана Костянтина Нагайка. Військовий злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, отримав тяжкі поранення та перебуває в критичному стані. Про це повідомило ГУР.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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