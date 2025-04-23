Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

Спецпредставник Трампа летить до Росії для переговорів з Путіним.

https://glavred.net/world/uitkoff-uzhe-mchitsya-v-rossiyu-v-smi-nazvali-datu-novoy-vstrechi-s-putinym-10658690.html Посилання скопійоване

Коли відбудеться четверта зустріч Віткоффа з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Коротко:

Зустріч Стіва Віткоффа з Путіним відбудеться 25 квітня

Літак із Віткоффом вже вилетів із Парижа до Росії

Четверта зустріч спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві відбудеться наприкінці тижня. Про це пише Axios.

За даними американських посадовців, Віткофф має провести зустріч із Путіним у п’ятницю, 25 квітня. Очікується, що під час переговорів спецпредставник Трампа обговорить шляхи завершення війни в Україні.

відео дня

Водночас Sky News, посилаючись на дані Flightradar, повідомило, що літак із переговірником Трампа вилетів із Парижа та прямує до Росії. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що Віткофф відправиться до Росії цього тижня.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори Віткоффа з Путіним - головне

Нагадаємо, 11 квітня в Росії відбулася зустріч між спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години і були зосереджені на темі війни в Україні.

Віткофф описав зустріч як "переконливу". Ключовим питанням, за його словами, стало майбутнє п'яти територій, які Росія вважає своїми: Крим, Донбас, Луганщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що висловлювання Стіва Віткоффа про можливість включення українських територій у "мирну угоду" — це поширення російських наративів.

"Ми не обговорюємо території до припинення вогню. Українські землі — не предмет торгу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю The Wall Street Journal повідомив, що обговорював питання українських територій з Володимиром Путіним. За його словами, російський диктатор був зациклений на цих регіонах і заявив, що Україні варто "менше хвилюватися" про російськомовні регіони.

Крім цього, помічник Путіна Юрій Ушаков анонсував нову зустріч Віткоффа з Путіним, але не назвав точну дату.

Читайте також:

Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред