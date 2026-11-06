Що готують США напередодні саміту в Абу-Дабі: п’ять цілей нової архітектури безпеки

США скликають перші з лютого тристоронні переговори з Україною та Росією. Джаред Кушнер окреслив контури нової системи безпеки для Європи.

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Кушнер назвав п’ять цілей нової архітектури безпеки Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Читайте в матеріалі:

Що Трамп пообіцяв Україні та Європі

Які п’ять цілей визначив Кушнер

Коли і де відбудеться нова тристороння зустріч

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення масштабної домовленості щодо російсько-української війни. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а потенційно й усієї Європи. Спецпредставник американського лідера Джаред Кушнер розкрив деталі та визначив п’ять цілей нової архітектури безпеки Європи.

Заява пролунала після позапланової зустрічі Трампа з Кирилом Дмитрієвим, спецпосланцем Володимира Путіна. Перед цим Дмитрієв брав участь у заході в Білому домі, який провела перша леді Меланія Трамп. На запитання журналістів щодо змісту розмови з російським посланцем президент США відповів ухильно, але оптимізму не приховував.

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"Це буде дуже велика угода. Вона стосуватиметься не лише України, і я б навіть сказав, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", - заявив Трамп.

П’ять цілей нової архітектури безпеки

Того ж дня зять і радник президента США Джаред Кушнер розповів, над чим саме працює команда Трампа. За його словами, президент обговорив із кількома європейськими лідерами необхідність ширшої системи безпеки, яка створить умови для міцного миру. Основою для цього стали напрацювання тижня в Брюсселі за участю України, НАТО та європейських партнерів. Цілі переговорів Кушнер оприлюднив у соцмережі Х.

"Понад 30 років Європа та Росія намагаються створити стійку систему безпеки. Десятиліття недовіри, суперечливі інтереси безпеки та руйнівні наслідки цієї війни роблять це надзвичайно складним завданням, але воно необхідне для міцного миру", - підкреслив Кушнер.

Вашингтон прагне досягти практичних домовленостей, які врахують інтереси всіх сторін, знизять ризик нових конфліктів і зроблять ситуацію на континенті більш передбачуваною. Серед п’яти ключових напрямків радник Трампа назвав такі:

постійні консультації з питань безпеки;

надійні канали зв’язку на випадок кризи;

більша відкритість у військовій діяльності;

взаємні кроки для зниження ризику ескалації;

довгострокова рамка стабільності в Європі.

Окремо американська сторона намагається розвіяти побоювання, що нова конструкція може обмежити свободу дій Києва та його партнерів.

"Будь-які домовленості мають повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежне прийняття рішень кожної нації. Кожна країна збереже повноваження щодо власної безпеки та союзів, і жодна країна не матиме права вето на суверенний вибір іншої", - зазначив Кушнер.

Для України це положення має особливе значення, адже Москва роками виступає проти її вступу до НАТО.

Кушнер також запевнив, що Альянс залишиться ключовим елементом колективної оборони Європи. Ініціатива, за його словами, спиратиметься на діючі інститути та зобов’язання, а не замінюватиме їх.

Перша тристороння зустріч з лютого

Дипломатичний трек уже отримав конкретний графік. 4 листопада Володимир Зеленський провів 90-хвилинну розмову з Віткоффом і Кушнером, готуючись до зустрічі делегацій, запланованої на 10–11 листопада.

"Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати скличуть перші з лютого тристоронні мирні переговори з Україною та Росією. Усі сторони продовжують інтенсивно готуватися до змістовних і продуктивних переговорів", - повідомив Кушнер.

Консультації з Україною, НАТО, ЄС та європейськими партнерами триватимуть у форматі Shell Bay, а коло учасників планують розширювати. Росію США залучать у рамках мирних переговорів. Європейців у Вашингтоні обіцяють тримати в курсі подій під час зустрічі в Абу-Дабі. У разі прогресу американська сторона розраховує перейти до ширшого багатостороннього формату з їхньою безпосередньою участю.

Попередні раунди переговорів відбулися в Абу-Дабі в січні та лютому, ще один - у Женеві в лютому. Після цього процес загальмувала війна США та Ізраїлю проти Ірану. У Білому домі не приховують, що на швидкий прорив розраховувати не варто.

"Це складна, детальна робота. Простих рішень немає. Але можливість допомогти завершити цю руйнівну війну та закласти фундамент для більш мирної, безпечної та процвітаючої Європи для майбутніх поколінь робить цей виклик вартим зусиль", - переконаний Кушнер.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Президент Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити на зустрічі.

Спецпредставник американського президента та його зять Джаред Кушнер заявив, що команда під керівництвом Трампа працює з усіма учасниками конфлікту та шукає шлях до довгострокового миру.

Сам Трамп заявив, що завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи.

Чи варто очікувати реальних кроків до завершення війни: думка експерта

Сам факт відновлення дипломатичних контактів ще не означає, що сторони наблизилися до укладення мирної угоди. Таку думку висловив політолог Петро Олещук. За його оцінкою, Москва може використати майбутню зустріч насамперед для створення враження дипломатичного прогресу перед президентом США Дональдом Трампом. При цьому розраховувати на припинення бойових дій найближчим часом не доводиться.

Експерт вважає, що ініціатива Кремля провести черговий раунд переговорів у першій половині листопада не свідчить про намір російського керівництва переглянути свою позицію або йти на реальні поступки. Найімовірніше, таким чином Москва прагне продемонструвати Вашингтону готовність до діалогу та створити видимість руху до врегулювання конфлікту, продовжуючи військові дії.

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Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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