Вибухи і масштабні пожежі в РФ: нова хвиля безпілотників атакує великий НПЗ

З ночі триває атака на об'єкт нафтопереробної промисловості Росії.

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Україна продовжує атакувати стратегічно важливі для РФ об'єкти / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї

Пожежі після атаки безпілотників виникли на кількох локаціях

Нова хвиля дронів атакує завод біля Краснодару

У ніч на 6 листопада безпілотники атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Внаслідок атаки у промзоні Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Також про пожежі після вибухів повідомили мешканці Адигеї.

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"В Краснодарі та околицях продовжує лунати тривога, на фоні палає Афіпський НПЗ та щось, ймовірно, на околицях Краснодару", - йдеться у повідомленні.

Вранці, близько 07:19, монітори зауважили, що атака на Афіпінський НПЗ продовжилася. Нові хвилі безпілотників зайшли у Краснодарський край у напрямку підприємства.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Який ефект мають удари України по НПЗ Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники в ніч проти 3 листопада атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Раніше, у ніч на 1 листопада, безпілотники масовано атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області Росії. РФ території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Напередодні, у ніч на 31 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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