"Ми з Устимом тут": Вітвіцька оголосила рішення щодо еміграції

Соломія Вітвіцька відповіла на запитання щодо від'їзду з України.

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Соломія Вітвіцька - чи поїде з Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Чи планує Соломія Вітвіцька виїжджати з України

Чим зараз займається телеведуча

Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька, яка лише місяць тому вперше стала мамою, порушила в Instagram тему можливого виїзду за кордон. На тлі постійних ворожих обстрілів та відключень світла зіркову маму дедалі частіше запитують, чи не планує вона разом із новонародженим сином Устимом переїхати в безпечніше місце.

Вітвіцька зізналася, що відсутність електроенергії - далеко не найскладніше випробування для молодої мами. При цьому ведуча підкреслила: якщо заздалегідь підготуватися й зберігати душевну єдність із оточуючими, впоратися з труднощами цілком можливо.

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Соломія Вітвіцька з сином Устимом / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Без світла можна прожити, навіть з маленькою дитиною, якщо є підстанції, лампи з акумуляторами - проблем немає. А ось без води набагато гірше. Але головне, щоб ми підтримували одне одного. Була єдність і згуртованість - це найважливіше", - підкреслила Соломія у своєму Instagram.

Ведуча зазначила, що зараз не думає про еміграцію й має намір залишатися вдома. До речі, паралельно з доглядом за малюком зірка активно займається ремонтом у своїй новій квартирі.

Соломія Вітвіцька з сином на прогулянці / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Я поки що залишаюся в Києві, думок про від’їзд поки що немає. Побачимо, як далі розвиватимуться події, але зараз ми з Устимом тут, залишаємося вдома і віримо в ЗСУ, ППО та перемогу України", - підсумувала артистка.

Соломія Вітвіцька (оновл.) / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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