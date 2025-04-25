Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях будуть дощі з грозами
- Коли в Україні похолоднішає і будуть заморозки
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 26-27 квітня
Погода в Україні у вихідні, 26 і 27 квітня, відзначиться дощами з грозами і похолоданням із заморозками.
26 квітня погода в Україні буде нестійкою. Через територію нашої держави проходитиме атмосферний фронт, який стане причиною дощів з грозами. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вдень у суботу атмосферний фронт буде зміщуватися на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей. А от у західних регіонах, а також у північних областях (крім Сумщини) буде суха погода.
Але оскільки фронт буде холодним, то й повітря в його тилу буде холодним, зазначила Діденко.
26 квітня у західних, північних і більшості центральних областей очікується зниження температури повітря до +12…+17 градусів. На півдні, в східних областях і в Дніпрі з районами завтра ще очікується тепла погода, стовпчики термометрів показуватимуть +20…+26 градусів.
"Атмосферний фронт холодним повітрям давитиме на тепле – як результат, північний вітер передбачається рвучким, часом навіть із штормовими поривами. Обережно", – попередила синоптикиня.
Погода в Києві 26 квітня
У Києві 26 квітня найближчої ночі та вранці будуть йти грозові дощі, але завтра вдень істотних опадів не очікується.
У суботу в столиці похолоднішає до +12…+14 градусів.
Погода в Україні 27 квітня
На Провідну неділю, 27 квітня, в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода, зазначила синоптикиня.
Дощі в цей день будуть в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях, а також у Кропивницькому з районами та місцями у південній частині. Ввечері дощі також очікуються у східних областях.
На решті території України в неділю опади малоймовірні.
"Отже, сьогодні ще спекотно, завтра почнеться похолодання, в неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10…+16 градусів. Увага. У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, на сході та місцями у південній частині є ймовірність заморозків на ґрунті", – попередила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарять заморозки – Україну накриває небезпечна погода. Синоптик назвала точну дату, коли вдарять заморозки.
Також раніше повідомлялося, що заморозки -6 градусів вдарять в Україні – синоптик назвав дату найхолоднішої погоди. Різке зниження температури повітря накриє всю Україну – стало відомо, де буде найхолодніше.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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