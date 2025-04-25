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РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

Юрій Берендій
25 квітня 2025, 19:01оновлено 25 квітня, 20:03
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В Кремлі розкрили деталі переговорів Путіна із спецпредставником Трампа.
РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф
Про що домовились спецпредставник Трампа і Путін та переговорах в Кремлі / Колаж Гларвед, фото: скріншоти із відео

Коротко:

  • Віткофф провів переговори з Путіним
  • В рамках зустрічі обговрювалось питання відновлення переговорів між Україною та РФ

Спецпредставник США Стів Віткофф 25 квітня провів прямі переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. В рамках зустрічі обговорювалось питання війни в Україні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова.

Зазначається, що спецпосланець США вже вчетверте відвідав Росію для переговорів.

відео дня

"Відбулася тригодинна бесіда, що мала конструктивний і вельми корисний характер", - сказав Ушаков.

Помічник російського диктатора заявив, що ця зустріч нібито сприяла подальшому зближенню позицій Росії та США не лише в контексті українського питання, а й щодо низки інших глобальних тем.

"Що стосується безпосередньо української кризи (так росіяни називають повномасштабну агресинву війну проти України - ред.), то йшлося, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками РФ і України", - додав він.

Ушаков також підкреслив символічне значення цієї події, адже вона відбулася в день 80-ї річниці зустрічі радянських і американських солдатів на Ельбі, яка, за його словами, уособлює бойове партнерство обох держав у боротьбі з нацизмом.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа щодо завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Віткоффа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, видання Reuters опублікувало документ щодо війни в Україні, який спецпредставник США Стів Віткофф представив європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня.

17 квітня у Парижі відбувся другий раунд переговорів високого рівня між представниками США та європейських країн. Державний секретар США Марко Рубіо разом із радником Білого дому Стівом Віткоффом зустрілися з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомила газета The Guardian.

Також Віткофф, який є спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу, розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal, що обговорював з Володимиром Путіним майбутнє українських територій. За словами Віткоффа, російський президент демонстрував нав’язливу зацікавленість у цих землях. Він зазначив, що Росія, можливо, претендує на частину українських регіонів, але не на всі.

Інші новини:

Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Стів Віткофф
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