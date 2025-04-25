Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

МВФ прогнозує зростання ВВП, зниження рівня безробіття.

https://glavred.net/economics/voyna-v-ukraine-zavershitsya-v-2025-godu-prognoz-mvf-10659254.html Посилання скопійоване

Війна в Україні завершиться у 2025 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Після цього розпочнеться ріст ВВП та падатиме рівень безробіття. Такий прогноз зробили у Міжнародному валютному фонді, йдеться у звіті World Economic Outlook.

Населення в Україні

У МВФ вважають, що частина українців повернеться додому після закінчення війни. У такому випадку у 2025 році в Україні буде 32,9 млн осіб. У 2026 році чисельність українців зросте до 33,4 млн осіб.

У період з 2027 по 2029 роки ситуація трохи стабілізується. Чисельність українців очікується на рівні 34 млн осіб. Однак у 2030 році очікується знищення чисельності населення - 33,9 млн українців.

відео дня

Рівень безробіття в Україні

Після завершення війни в Україні різко падатиме рівень безробіття. У 2025 році цей показник складає 11,5%. У 2026 році рівень безробіття знизиться на 1,5% - до 10,1%. Очікується, що у 2029-2030 роках він зупиниться на рівні 8,5%.

ВВП в Україні

У МВФ переконані, що з настанням миру рівень українського ВВП почне суттєво зростати. У 2025 році він складатиме понад 205 мільярдів доларів, що майже на 27 мільярдів більше у порівнянні з 2023 роком.

Очікується, що у 2027 році рівень ВВП складатиме 234,821 мільярди доларів, а у 2030 році - 283 мільярди доларів.

Економіка України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України не допустить значного падіння курсу гривні щодо долара, однак і істотного і тривалого зміцнення гривні також не очікується. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, коментуючи актуальну ситуацію на валютному ринку.

Водночас у своєму інфляційному звіті НБУ зазначив, що найближчими роками можливе поступове зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак конкретні терміни та масштаби цього процесу залишаються невизначеними, що створює додаткові ризики для інфляційного прогнозу.

Зі свого боку, Міжнародний валютний фонд поліпшив довгостроковий прогноз для гривні. У квітневому звіті World Economic Outlook за 2025 рік зазначено, що курс долара сягне 50 гривень тільки у 2029 році.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред