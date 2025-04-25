У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

Ритіков займався модернізацією засобів РЕБ.

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Ліквідація російського конструктора / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

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У Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора

Це сталось у ніч з 17 на 18 квітня

Він був відповідальним за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха"

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Зазначається, що у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу - ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.

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"Автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник", - йдеться у повідомленні.

Джерела у Силах оборони також додали, що Ритіков був відповідальним за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок якого ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Інцидент стався о 10:40 поблизу будинку на бульварі Нестерова. Автомобіль повністю знищено.

Зранку в п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова.

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