Чи захопили окупанти 'панівні висоти' у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

Часів Яр стоїть на висоті, а це непроста ситуація для ведення бойових дій.

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Бої за Часів Яр / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

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ЗСУ проводять бої в міській забудові Часового Яру

Говорити про те, що армія РФ захопила "панівні висоти" ще рано

Росіяни намагаються з усіх сторін пробитися до різних частин міста

В міській забудові Часового Яру на Донеччині тривають бої, говорити про те, що російські війська захопили "панівні висоти" ще рано. Про це сказав представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Полухін в ефірі Еспресо.

"Часів Яр дійсно стоїть на висоті, але говорити про панівні висоти в тих межах, в котрих ворог зараз оперує, проводячи бойові дії, ще дуже рано. Наші бійці проводять бої в міській забудові Часового Яру. Це доволі непроста ситуація для ведення бойових дій, однак заявляти про те, що панівні висоти на цьому напрямку були взяті, - це занадто самовпевнено", - наголосив він. відео дня

За його словами, російські окупанти намагаються з усіх сторін пробитися до різних частин міста.

"Усю історію оборони міста Часів Яр окупанти намагаються з різних сторін пробити оборону Сил оборони України. Вони користуються цією можливістю там, де це можливо, і, звісно, сточуються там, де це неможливо. Це може бути північний напрямок, західний, південний або ж центр міста", - додав Полухін.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що російські військові окупували село Калинове на Покровському напрямку, а також змогли просунутися біля двох населених пунктів на цьому ж напрямку.

Речник тактичної групи Вугледар підполковник Олексій Бєльський заявив, що фіксується скорочення кількості штурмових дій росіян на півдні Донецької області за останній тиждень. Українські військові пояснюють це тим, що країна-агресор РФ накопичує живу силу і техніку біля лінії зіткнення.

Крім того, командир відділення ПТРК 93 ОМБр "Холодний Яр" "Омар" повідомляв, що біля Часового Яру окупанти постійно проводять штурми малими піхотними групами, готуючись до великих наступальних дій.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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