У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

За словами Лаврова, російська та американська сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

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Лавров прокоментував мирні переговори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

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Що в МЗС РФ сказали про мирні переговори

Як Лавров прокоментував атаку по Києву 24 квітня

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

Очільник МЗС РФ зазначив, що наразі помітно те, що Сполучені Штати Америки та Росія "рухаються в правильному напрямку". У Кремлі нібито готові підтримати спроби США щодо завершення війни та укласти мирну угоду, пише CBS News.

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Водночас Лавров зазначив, що наразі є "певні елементи, які потребують точного узгодження". Над з'ясуванням цих нюансів нібито працюють російська та американська сторони. Водночас російський міністр не розкрив деталей про те, що саме він має на увазі.

"Ми продовжуємо вести контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні", - міністр закордонних справ РФ.

Під час розмови Лавров також згадав про масовану комбіновану російську атаку по Києву. Він повторив слова російської пропаганди про те, що РФ атакує "виключно військові цілі" на території України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, американський президент Дональд Трамп відреагував на атаку РФ по Києву 24 квітня. Він заявив, що незадоволений цими ударами і закликав сторони укласти мирний договір.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невчасно. Володимире, зупиніться! По 5000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією та переконаний, що Путін дослухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США наголосив, що у нього є власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він все ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

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