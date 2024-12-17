Дав наказ застосовувати хімзброю проти ЗСУ: у Москві підірвали генерала ЗС РФ

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозру російському генералу Ігорю Кирилову.

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Ігор Кирилов загинув у Москві / Колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

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У Москві прогримів вибух

Загинув топгенерал армії РФ

Напередодні СБУ заочно оголосила підозру Кирилову

У столиці країни-агресора РФ унаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

"Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Також загинув і його помічник Ілля П.", - повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з будинку на Рязанському проспекті.

"Найімовірніше, вибуховий пристрій було вмонтовано в самокат, що стояв біля будинку", - додали на каналі.

Вибухівка, ймовірно, була у самокаті / Фото: t.me/bazabazon

У Слідчому комітеті РФ підтвердили інцидент і заявили про порушення кримінальної справи.

"За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було введено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, який стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов і його помічник", - ідеться в повідомленні.

Ігор Кирилов отримав підозру від СБУ / t.me/SBUkr

Напередодні Служба безпеки повідомила, що оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

"За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії - CS і CN. Їхнє використання заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

"Пид час повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медзакладів України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв Главред, в Одесі Служба безпеки України спільно з ДБР нейтралізувала оперативно-бойову групу військової розвідки РФ. Затримано керівника групи та його помічника, які планували захопити владу в Одеській області.

Також контррозвідка СБУ викрила організатора схем для ухильників на співпраці з ФСБ РФ. Співробітники СБУ затримали зловмисника в серпні нинішнього року, коли він у ластах намагався переплисти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім дістатися до РФ.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє Вікіпедія.

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