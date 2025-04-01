'Скотились': ПриватБанк блокує платежі та 'з'їдає' кошти клієнтів

Клієнти ПриватБанку стикаються з різними проблемами, пов'язаними з блокуванням платежів та роботою терміналів і банкоматів.

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Клієнти ПриватБанку потерпають від блокувань та помилок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У ПриватБанку блокуються платежі, є проблеми з терміналами

Чи вирішив банк проблеми

Користувачі ПриватБанку скаржаться на проблеми з платежами та роботою терміналів. Один із клієнтів заявив, що будь-який платіж блокується, навіть при оплаті в інтернет-магазині. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів, пише Главред.

"Останнім тижнем приватом просто неможливо користуватися. Який платіж не оберу, всі блокують. Платив в інтернет-магазині за техніку. Заблокували, написав в підтримку — заблокували карту. Робили 2 відеодзвінки, щоб підтвердити особу поки не розрядився телефон. Навіть після проплати по реквізитах платіж завис на 2 дні. Отримав товар майже через 4 дні після списання коштів", - розповів він. відео дня

Блокування платежів - скарга / Фото: скріншот з сайту Мінфіну

Крім того, клієнт банку зазначив, що платіж за реквізитами завис на два дні. Оплата послуг (зокрема інтернету), за його словами, також постійно блокується, навіть при переказі коштів через реквізити.

"Платив за інтернет, просто блокує і не проводить платіж ніяк — навіть по реквізитах. Підтримка нічого не вирішує, ще й просить персональні дані для перевірки, а головне - вписати в призначення платежу, щоб той кому я плачу ще це все побачив. Чим вони взагалі там думають? Раніше з такими проблемами не стикався. Скотились", - додав він.

Інший клієнт Ярослав Калінін повідомив про невдале поповнення картки через термінал ПриватБанку. За його словами, термінал прийняв 12 300 грн, але видав помилку та чек про неуспішну операцію.

Скарга клієнта на роботу термінала самообслуговування / Фото: скріншот з сайту Мінфіну

"Термінал такий, що і приймає готівку, і видає. Після внесення коштів, термінал провів перерахунок коштів в сумі 12300 грн. Отримав уточнення, що в купюроприйомнику є окремі металеві предмети, тому мушу їх прибрати. Ще раз натиснув продовжити і отримав помилку на екрані, а сам термінал видав чек про неуспішну операцію. Оператори КЦ дуже ввічливі, але допомогти не змогли і я досі в очікуванні коштів", - поділився Ярослав.

За його словами, інкасація відбулася 21 березня, але банк не поспішав повертати кошти. Проте після шести днів очікування гроші таки повернули.

Коментарі під скаргою про роботу термінала / Фото: скріншот з сайту Мінфіну

Робота банків - новини України

Нагадаємо, у Києві клієнт ПриватБанку не зміг отримати 7 000 грн з банкомата – гроші списалися з картки, але пристрій видав помилку і перезапустився. Чоловік подав заявку на повернення коштів і мав чекати до 14 днів. На щастя, гроші повернули вже наступного дня.

З 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінює тарифи на обслуговування карткових рахунків. Також змінюються тарифи на випуск і перевипуск карток.

Крім цього, Кабмін ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку "Укрпошті", що стане основою для створення "Укрпошта банку". Новий банк розширить доступ українців до фінансових послуг, зокрема виплат пенсій та соцдопомоги.

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