Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

Трамп, як і раніше, не виявляє особливого апетиту до того, щоб перечити Путіну, вважають у WSJ.

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Кремль побоюється образити Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в статті WSJ:

Трамп робить ризиковану передумову про те, що Кремль хоче миру

Кремль щиро побоюється образити Трампа

Після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, нездатність Трампа зупинити бойові дії після обіцянки зробити це швидко призвела до того, що він стає все більш розчарованим і, схоже, паралізує його. Тепер питання в тому, чи готовий він натиснути на Москву, щоб вона пішла на суттєві поступки задля укладення угоди, так само, як він тиснув на Україну, - крок, який поставить під загрозу його більш масштабну мету зближення з Росією.

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"Хоча Трамп і раніше критикував Путіна, такі випадки є відносно рідкісними, і помічники Трампа кажуть, що останнім часом він щиро здивований - і потай роздратований - тим, що Путін не проявляє більше гнучкості", - ідеться в статті.

Водночас Трамп, як і раніше, не виявляє особливого апетиту до того, щоб перечити Путіну. Його віра в те, що він зможе домогтися мирної угоди, схоже, заснована на його захопленні російським президентом, пише WSJ.

Як зазначає видання, Трамп робить ризиковану передумову про те, що Кремль дійсно хоче миру. Як вважає співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем, це може бути пов'язано з тим, що посланець Трампа Стівен Віткофф, не маючи досвіду спілкування з росіянами, може давати Трампу надто райдужну оцінку шансів на мир, і це може призвести до того, що Трамп відчує себе ошуканим.

"Побоювання були пов'язані з тим, що Віткофф передасть Трампу якесь уявлення про позицію Росії, яке не збігається з реальною позицією Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова зазначає, що Путін не виявляє особливого бажання підписувати мирну угоду з Україною найближчим часом, хоча він може розглянути ідею угоди, щоб задобрити Трампа. За її словами, Кремль щиро побоюється образити Трампа, але бажання Путіна перемогти в Україні переважує ці побоювання.

"Росіяни не бачать причин для укладення угоди, поки вони можуть продовжувати поступово просуватися вперед на полі бою і отримувати все нові поступки від американців. Чому вони мають поспішати?", - зазначає Ерік Грін, колишній помічник Ради національної безпеки адміністрації Байдена.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною і Росією і переконаний, що Путін прислухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що має власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

Також Трамп сказав, що заява президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським нібито "дуже шкідлива" для мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Лондоні 23 квітня було підготовлено документ, який стосується територій України. Президент зазначив, що цей документ було розроблено у відповідь на озвучену Трампом пропозицію визнати окупований Крим частиною Росії і він уже перебуває "на столі" у президента США.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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