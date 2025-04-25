Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

ГУР використовує страхи Кремля під час боротьби з ворогом.

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Чого боїться керівництво РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Головне із заяви заступника начальника ГУР:

Керівництво Росії боїться кількох факторів

Зокрема, це дестабілізації режиму і зміни влади

РФ надалі вчиняє воєнні злочини і бреше

Найбільшими страхами для влади в країні-агресорі Росії залишаються крах путінського режиму, зміна влади, дестабілізація всередині країни та її розпад. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький під час виступу на Kyiv Stratcom Forum 2025, передає пресслужба ГУР.

"Керівництво Росії боїться кількох факторів. Перше — це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге — дестабілізація всередині держави-агресора, адже це велика територія і багатонаціональна країна. Третій виклик — не допустити розколу чи розвалу РФ, тобто зберегти її такою, якою вона є", - наголосив він. відео дня

За його словами, ці страхи Кремля використовуються під час боротьби з ворогом.

Скібіцький також наголосив, що Росія надалі застосовує гібридні методи — вчиняє воєнні злочини і бреше.

"Візьмемо хоча б ніч на 24 квітня — потужні обстріли та ракетні удари. Все це подається так, ніби основною метою РФ було знищення підприємств оборонного комплексу. І я впевнений, що в європейському медіапросторі російські ресурси будуть поширювати саме таку версію, хоча реальність — зовсім інша. Завдання стратегічних комунікацій — показати справжню картину", - підкреслив генерал-майор.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональда Трамп заявив, що тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та агресору Росії так звану фінішну пряму. Є шанс укласти мир, якщо обидві сторони погодяться зробити конкретні кроки. Американці чинять тиск на Київ і Москву.

Водночас, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін наголосив, що мета Росії - отримати максимально вигідні для себе результати перемовин, після чого заморозити війну на потрібний для Москви час, посилити окупаційну армію, і знову напасти на Україну. Треба розуміти, що Кремль не збирається зупинятися.

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Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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