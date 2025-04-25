Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

Марія Николишин
25 квітня 2025, 17:44
605
ГУР використовує страхи Кремля під час боротьби з ворогом.
Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля
Чого боїться керівництво РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГУР

Головне із заяви заступника начальника ГУР:

  • Керівництво Росії боїться кількох факторів
  • Зокрема, це дестабілізації режиму і зміни влади
  • РФ надалі вчиняє воєнні злочини і бреше

Найбільшими страхами для влади в країні-агресорі Росії залишаються крах путінського режиму, зміна влади, дестабілізація всередині країни та її розпад. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький під час виступу на Kyiv Stratcom Forum 2025, передає пресслужба ГУР.

"Керівництво Росії боїться кількох факторів. Перше — це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге — дестабілізація всередині держави-агресора, адже це велика територія і багатонаціональна країна. Третій виклик — не допустити розколу чи розвалу РФ, тобто зберегти її такою, якою вона є", - наголосив він.

відео дня

За його словами, ці страхи Кремля використовуються під час боротьби з ворогом.

Скібіцький також наголосив, що Росія надалі застосовує гібридні методи — вчиняє воєнні злочини і бреше.

"Візьмемо хоча б ніч на 24 квітня — потужні обстріли та ракетні удари. Все це подається так, ніби основною метою РФ було знищення підприємств оборонного комплексу. І я впевнений, що в європейському медіапросторі російські ресурси будуть поширювати саме таку версію, хоча реальність — зовсім інша. Завдання стратегічних комунікацій — показати справжню картину", - підкреслив генерал-майор.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональда Трамп заявив, що тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та агресору Росії так звану фінішну пряму. Є шанс укласти мир, якщо обидві сторони погодяться зробити конкретні кроки. Американці чинять тиск на Київ і Москву.

Водночас, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін наголосив, що мета Росії - отримати максимально вигідні для себе результати перемовин, після чого заморозити війну на потрібний для Москви час, посилити окупаційну армію, і знову напасти на Україну. Треба розуміти, що Кремль не збирається зупинятися.

Читайте також:

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Володимир Путін ГУР Вадим Скібіцький новини України війна Росії та України
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

    Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

    20:10Війна
    Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

    Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

    20:00Війна
    Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

    Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

    19:49Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

    Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

    "Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

    "Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

    Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

    Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

    Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

    Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

    Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

    Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

    Останні новини

    20:25

    10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

    20:10

    Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

    20:00

    Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

    19:49

    Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

    19:34

    Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

    Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
    19:26

    Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

    19:25

    Що відомо про зустріч Потапа і Каменських на тлі чуток про розлучення - деталі

    19:20

    Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

    19:01

    РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

    Реклама
    19:00

    Пряник замість батога: чому Путіну рано радіти через зняття санкцій СШАПогляд

    18:39

    Як позбутися від молі в шафах: лише одна рослина допоможе забути про шкідників

    18:39

    Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

    18:08

    Порошенко розповідає в Європі про диктатуру в Україні, граючи на руку російській пропаганді – експерт

    17:44

    Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

    17:41

    Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

    17:39

    Активісту Шабуніну найближчим часом можуть вручити підозру за ухиляння від армії – ЗМІ

    17:28

    Водіям на замітку: як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні

    17:02

    Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

    16:53

    Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

    16:46

    "Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

    Реклама
    16:39

    Справжній зорепад можливостей: ТОП-5 знаків, яким усміхнеться доля у травні

    16:30

    Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

    16:10

    Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

    15:59

    Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

    15:55

    "Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

    15:46

    Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

    15:40

    Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

    15:24

    "Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

    15:12

    Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

    15:05

    Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

    15:02

    Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

    14:55

    Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

    14:12

    Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

    14:09

    Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

    14:06

    У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

    13:54

    Як народжується сталь: у новому випуску "Світ навиворіт" покажуть роботу металургійного велета України — заводу "Запоріжсталь"

    13:49

    Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

    13:36

    Найкращі універсали з пробігом: експерти назвали 10 моделей, які варті уваги

    13:28

    РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

    13:17

    США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

    Реклама
    12:36

    Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

    12:32

    Російська ППО "постаралася": у Криму приліт в будинок заступника голови ЧечніВідео

    12:25

    Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФВідео

    12:16

    Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

    12:13

    Вагітна СолоХа потрапила до лікарні після висловлювань Цимбалюка про неї - деталі

    12:03

    Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

    11:45

    Більше 8 тисяч гривень: коли українцям чекати підвищення мінімальної зарплати

    11:35

    Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США - The Telegraph

    11:30

    Вихід США з мирних переговорів: Загородній оцінив наслідки для УкраїниВідео

    11:20

    Навіщо класти губку в морозилку: простий трюк усуне величезну проблемуВідео

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Цікаве
    Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Лайфхаки та хитрощі
    Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти