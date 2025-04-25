Російська ППО 'постаралася': у Криму приліт в будинок заступника голови Чечні

Відомо про пошкодження самого будинку та автомобілів.

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Наслідки влучання в будинок Саїдова / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези:

Дрони атакували тимчасово окупований Крим

Зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні

Це сталось через некомпетентну роботу російської ППО

Зранку в п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.

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"Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям і в цьому випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російської ППО", - йдеться в повідомленні.

В Атеш також додали, що це слугує гарним нагадуванням для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму.

Приліт в будинок заступника голови Чечні – відео:

Атака дронів - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

23 квітня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

Крім того, 22 квітня у Володимирській області країни-агресорки Росії також лунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомляли про звуки детонації зенітно-керованих ракет.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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