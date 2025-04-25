Російська ППО 'постаралася': у Криму приліт в будинок заступника голови Чечні

Ключові тези:
- Дрони атакували тимчасово окупований Крим
- Зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні
- Це сталось через некомпетентну роботу російської ППО
Зранку в п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
Зазначається, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.
"Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям і в цьому випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російської ППО", - йдеться в повідомленні.
В Атеш також додали, що це слугує гарним нагадуванням для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму.
Приліт в будинок заступника голови Чечні – відео:
Атака дронів - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 25 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.
23 квітня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.
Крім того, 22 квітня у Володимирській області країни-агресорки Росії також лунали вибухи. Місцеві жителі Кіржача та Барсового повідомляли про звуки детонації зенітно-керованих ракет.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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