Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

Трамп зазначив, що заяви України щодо вступу до НАТО стали причиною повномасштабного вторгнення РФ та пояснив свої слова про закінчення війни за 1 день.

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Трамп накинувся із звинуваченнями на Україну та заявив про долю Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Трамп:

Слова про закінчення війни в Україні за 24 години - це жарт

Заяви України про членство в НАТО стали причиною початку війни

Крим залишиться російським

Тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів. Про це в інтерв'ю Time повідомив президент США Дональда Трамп вкотре звинувативши Україну у початку війни.

Трамп вкотре зазначив, що лише він може зупинити агресивну війну Росії проти України.

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"Якщо я можу зупинити втрату 3000 людей на тиждень в середньому з Росією, Україною, то це тільки завдяки мені, ніхто інший не зміг би цього зупинити", - сказав він.

Що означають слова Трампа про закінчення війни за 24 години

Він також прокоментував свої передвиборчі заяви про те, що зможе зупинити війну Росії проти України за 24 години.

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, тому що, щоб довести свою точку зору, і ви знаєте, це, звичайно ж, потрапляє у фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це буде припинено", - додав Трамп.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп про терміни закінчення війни

Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення війни Трамп наголосив, що це не його війна. Президент США поклав відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії до України на попередню адміністрацію Джо Байдена.

"Ну, я не думаю, що це надовго. Я маю на увазі, подивіться, я приїхав сюди три місяці тому. Ця війна триває вже три роки. Це війна, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї ніякого відношення. У мене б ніколи не було цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив. Цієї війни ніколи б не було. 6 жовтня ніколи б не сталося. 7 жовтня ніколи б не сталося. Ніколи б не сталося. Ніколи. А ти кажеш, чому так довго? Ти це чуєш, Стіве (звертається Трамп до журналіста - ред.)? Війна триває вже три роки. Я щойно приїхав сюди (став президентом США - ред.), а ви питаєте, чому так довго?", - обурився Дональд Трамп.

Трамп про угоду з Путіним

Він також висловив впевненість в тому, що йому російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін погодиться на мир.

"Так, я думаю, що Путін зможе (погодитись - ред.). Я думаю, що Путін вважав за краще б зробити це по-іншому. Я думаю, що він волів би піти і забрати все це (всю територію України - ред.). І я думаю, що завдяки мені, я вважаю, що я єдиний, хто може домогтися цього шляхом переговорів. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду", - додав він.

Трамп про Зеленського

Окремо президент США підкреслив, що йому вдасться укласти мирну угоду між Україною та Росією за президентства Зеленського.

Трамп звинуватив Україну в початку війни - чи зможе Україна стати членом НАТО

На думку Трампа, Україна навряд коли-небудь зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Він також висловив переконання, що саме заяви України про вступ до НАТО стали причиною війни.

"Я думаю, що це було - з першого дня, я думаю, що це було, я думаю, що причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася", - сказав Трамп, фактично звинувативши Україну в початку війни.

Яка доля Криму

Трамп наголосив, що Крим росіянам передав ще Барак Обама. За словами президента США в Криму стояли російські військові кораблі і населення півострова розмовляло переважно російською.

"Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом. Чи забрали б його у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не був би відібраний", - додав він.

Трамп також підтвердив приналежність Криму за Росією та заявив, що США не ведуть офіційних переговорів з Москвою щодо питань, які не стосуються війни в Україні.

"Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними протягом тривалого часу. Він був з ними задовго до того, як з'явився Трамп. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю її війною, яка не повинна була статися", - резюмував Трамп.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп просуває власне бачення мирного врегулювання війни, однак ні Україна, ні Росія, ні країни Європи не зацікавлені в його реалізації. Як повідомляє The Economist, запропонований Трампом план передбачає значні поступки для Росії, зокрема, визнання анексії Криму, скасування санкцій та гарантію невступу України до НАТО.

Водночас адміністрація США, за даними Bloomberg, готує пакет вимог до Росії, які мають стати основою майбутньої мирної угоди. Серед них — виведення окупаційних військ із Харківщини, повернення під контроль України Запорізької АЕС та офіційне визнання права України на власну армію й оборонну промисловість.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Дональд Трамп не тисне на Путіна, а лише апелює до нього. На його думку, це свідчить про глибоку залежність американського президента від російського лідера.

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