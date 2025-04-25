Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Різке зниження температури повітря накриє всю Україну – стало відомо, де буде найхолодніше.

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Погода в Україні - заморозки -6 градусів вдарять в Україні/ фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Коли у Україну накриють заморозки до -6 градусів

У яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні у найближчі кілька днів принесе нові неприємні "сюрпризи". З суботи, 26 квітня, почнеться похолодання, а з неділі по вівторок, 27-29 квітня, по всій Україні будуть спостерігатися сильні заморозки.

Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що ввечері 25 квітня й упродовж 26 квітня територією нашої держави пройде активний холодний фронт з північного заходу. Тому по всій країні очікуються короткочасні дощі, місцями у супроводі гроз, дрібного граду та шквалистого вітру.

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Одразу після проходження холодного фронту в нашу країну прийде аномально холодна повітряна маса. Температура повітря почне різко знижуватися. Найхолодніше буде у період з 26 по 29 квітня включно.

Синоптик зазначив, що похолодання традиційно розпочнеться із західних та північних областей – там уже 26 квітня вночі очікується +2…+7 градуси, а вдень +9…+14.

Поступово упродовж 27 та 28 квітня холодне повітря накриє більшу частину нашої держави, і разом з цим повернуться заморозки. Повільніше та за більш м’яким сценарієм похолодає лише на крайньому півдні та у Криму. Теплішати поступово почне лише з 30 квітня та перших днів травня.

"Отже, в нічні та ранкові години 27-29 квітня мінімальні показники температури передбачаються в межах +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту у всіх регіонах прогнозуються заморозки до -1…-6 градусів. У західних (окрім Закарпаття), центральних, північних та східних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів. На півдні також місцями можливі заморозки у повітрі 28 квітня. В денні години повітря прогріватиметься до +8…+14 градусів, на півдні та у західній частині +15…+21 градусів; 29 та 30 квітня вдень очікується поступове підвищення до +17…+22 градусів у більшості областей", – зазначив синоптик.

Він попередив, що погіршення погоди може суттєво нашкодити різним видам сільськогосподарських рослин, включно з плодовими деревами, городиною, виноградом тощо. Тому варто заздалегідь потурбуватися про те, щоб різними способами захистити рослини від заморозків.

Погода в Україні 27, 28, 29 квітня/ meteoprog

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