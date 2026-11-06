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"Усі будуть у захваті": Трамп анонсував угоду щодо України, яка охоплюватиме всю Європу

Анна Ярославська
6 листопада 2026, 06:45
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Президент США не розкрив подробиць розмови з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Дональд Трамп обіцяє мир, який змінить безпеку Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Трампа:

  • Трамп анонсував угоду, яка може охопити всю Європу
  • Заява пролунала після зустрічі з посланцем Путіна Дмитрієвим
  • З українською делегацією президент США не зустрічався

Завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи. Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі після зустрічі з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Перспективи врегулювання глава Білого дому оцінив із неприхованим оптимізмом, повідомляє Kyiv Post.

відео дня

"Буде досягнуто угоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", - сказав Трамп.

Говорити про зміст переговорів із представником Путіна, які відбулися 5 листопада, американський лідер відмовився.

З українськими офіційними особами Трамп того дня не зустрічався, хоча обидві делегації перебували в Білому домі на заході першої леді Меланії Трамп. Захід був присвячений гуманітарному перемир’ю в окупованих Олешках на Херсонщині. Україну на ньому представляли омбудсмен Дмитро Лубінець і нардеп Давид Арахамія.

Під час спілкування з пресою журналісти нагадали, що Путін, продовжуючи війну, вбиває мирних українців у квартирах, автобусах і школах. Трампа запитали, чи порушував він цю тему під час переговорів.

Президент США відповів, що говорить про це постійно. При цьому, за його словами, він торкається й іншої сторони проблеми, адже люди гинуть також і в Росії.

Як писав Главред, раніше більш широкі рамки переговорного процесу окреслив спеціальний представник американського президента та його зять Джаред Кушнер. За його словами, команда під керівництвом Трампа працює з усіма учасниками конфлікту та шукає шлях до довгострокового миру.

"Наша увага зосереджена не тільки на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, необхідної для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не поновилися", - написав Кушнер у соцмережі X.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, на зустрічі обговорюватимуться гарантії безпеки для Росії та України. До складу делегації увійдуть представники різних відомств, зокрема МЗС РФ.

Президент Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити на зустрічі.

5 листопада стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту Зеленському та голові Кремля Путіну.

Кремль не налаштований на чесні переговори - ISW

Вибір Мединського як представника на переговорах, на думку аналітиків, свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не налаштований на добросовісні переговори. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Роль Мединського як головного переговірника свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не зацікавлений у добросовісних переговорах", - зазначають в ISW.

Аналітики нагадали, що в лютому 2026 року Мединський уже очолював російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві. За оцінкою ISW, тоді він використовував свою посаду, щоб затягувати переговори розмовами про так звані "історичні корені" війни.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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