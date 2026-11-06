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Півметра снігу та замети на дорогах: де настане зима в середині листопада

Анна Ярославська
6 листопада 2026, 09:07
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У Центральній Європі поки що зберігається антициклон, а в Україні після аномально теплого початку листопада почне холоднішати.
Погода, сніг, зима
Зима в Європі - чому сніг вкриє північ, а Польщу омине / Колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • 10–14 листопада північ Європи засипле снігом до 50 см
  • Найбільше снігу очікують на заході та півночі Норвегії
  • В Україні листопад буде в межах кліматичної норми

Потужні хуртовини з 10 по 14 листопада накриють північ Європи. У Скандинавії та на північному заході Росії місцями випаде від 10 до 50 см снігу, утворяться замети, а дороги занесе. Найбільше опадів очікують на заході та півночі Норвегії, повідомляє Dobra Pogoda 24.

Негоду принесе великий циклон із Північної Атлантики, який пройде над Скандинавією з півдня на північ. Зона опадів буде значно ширшою за його траєкторію. Вона охопить південно-західну, центральну та північну Норвегію, західну та північну Швецію, Фінляндію, а також частково захід і північний захід Росії.

відео дня

Перша хвиля снігопадів охопить центрально-західну та північну Норвегію вже найближчими днями. Атлантичні циклони принесуть із собою арктичне повітря. На норвезькому узбережжі через вплив моря утворюватимуться конвективні хуртовини, тому саме там прогнозують найбільший шар снігу.

Погода 4–10 листопада 2026 року
Погода 4–10 листопада 2026 року / dobrapogoda24.pl

Для північних регіонів континенту ці дні можуть стати переломними в сезоні.

"Прогнози однозначно вказують, що до середини листопада зона поширення зими зі снігом на півночі Європи значно розшириться, особливо на території між Скандинавією та Росією. Через поступове похолодання з морозами сніг почне утворювати в цій частині континенту більш стійкий покрив, і це стане початком зміцнення зими", - пише синоптик порталу Роберт Зелінський.

Погода 4–13 листопада 2026 року
Погода 4–13 листопада 2026 року / dobrapogoda24.pl

Центральну Європу утримає антициклон

Інша ситуація складеться в Польщі. Над нею тривалий час стоятиме антициклон, який рухається з північного заходу Європи через центр континенту на південний схід. Він і надалі відсікатиме країну від опадів, яких там не вистачає. При цьому на тлі частих прояснень до початку другої декади листопада там помітно похолоднішає.

У глибині Європи сніг на рівнинах, за прогнозом, випадатиме лише локально та епізодично. Винятком стануть передгір'я та гори між Піренеями, Альпами та Карпатами. У цих районах сніговий покрив місцями поступово збільшуватиметься та утримуватиметься.

Якою буде погода в листопаді 2026 року в Україні

Українські синоптики очікують, що листопад 2026 року розпочнеться з аномально теплої погоди, а потім температура повітря знижуватиметься. Загалом місяць, за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, буде переважно в межах норми, із синоптичною ситуацією, типовою для пізньої осені.

Середньомісячна температура прогнозується на рівні від +1 до +7 градусів, що близько до норми. Опади очікуються на рівні 34–77 мм, а у високогір’ї Карпат - 77–100 мм. Це відповідає 80–120 % кліматичної норми.

За багаторічними спостереженнями, середня температура листопада в Україні становить від 0 до +4 градусів, у Закарпатті та на півдні - від +5 до +9 градусів. Зазвичай випадає 35–63 мм опадів, у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті - 70–108 мм, а у високогір’ї - до 135 мм.

Передзимовий період здебільшого починається в першій декаді листопада, коли середньодобова температура стійко опускається нижче +5 градусів. На північному сході країни та в Карпатах він настає раніше, як правило, наприкінці жовтня.

Абсолютний мінімум температури в листопаді в північних регіонах, а також у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях становить від -16 до -24,6 градуса. У гірських районах він сягає від -25,2 до -31 градуса, у Криму та подекуди в Одеській області - від -8,4 до -13,7 градуса.

Абсолютний максимум становить від +17,7 до +25,3 градуса. У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській, Миколаївській областях та у Криму він сягає від +25,5 до +29,7 градуса.

Погода в Україні - новини

Як писав Главред, погода в Україні 6 листопада буде холодною з опадами та сильним вітром. У низці областей дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг, а в Карпатах можливі снігопади. Погоду визначатиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщатиметься з боку Балтійського моря.

Погода в Києві сьогодні буде такою: можливий дощ, місцями з мокрим снігом, та сильний північний вітер. Максимальна температура вдень становитиме лише близько +5 градусів.

Якою буде зима в Україні - прогноз

Взимку погода в Україні очікується теплішою за кліматичну норму та з великою кількістю опадів. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, взимку в Україні може випасти на 20–40 % більше опадів. Але при цьому розраховувати на значний сніговий покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.

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Про ресурс: Dobra Pogoda

DobraPogoda24.pl - це польський спеціалізований інформаційно-синоптичний портал, запущений у 2013 році. Ресурс орієнтований на надання довгострокових та оперативних прогнозів погоди, а також на моніторинг небезпечних метеорологічних явищ на території Польщі та Європи.

Сайт надає детальні погодинні, короткострокові та довгострокові прогнози (включно з 16-денними) для всіх великих міст Польщі (Варшава, Краків, Лодзь тощо).

На ресурсі розміщено одні з найточніших у країні онлайн-радарів опадів (radar opadów), карт атмосферного тиску та систем відстеження грозових фронтів і ударів блискавок у реальному часі.

Окрім сухих цифр, команда порталу (одним із провідних авторів та аналітиків є Роберт Зелінський) регулярно публікує статті про кліматичні зміни, космічну погоду (сонячні бурі) та аномалії.

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