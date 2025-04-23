Окупанти змінюють тактику на Донеччині: експерт розповів, куди перекидають сили

Акцент може зміститися на прорив у бік Дніпропетровської області.

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Росія не має достатньо сил, щоб замкнути кільце / Колаж: Главред, фото: 10 армейский корпус, скрин из DeepState

Читайте в материале:

Чому Росія не може оточити Покровськ

Яка ділянка фронту стала пріоритетною

Як РФ може використати це в пропаганді

Попри постійні атаки російських військ на Покровському напрямку, наразі не йдеться про можливість оточення міста. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Суспільне".

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За його словами, на поточному етапі ворожих сил недостатньо для того, щоб створити кільце навколо Покровська.

"У них, очевидно, не вистачить сил, щоб створити оточення Покровська. Їхній пік наступу на Покровськ давно минув. Вони можуть намагатися там атакувати і влаштовувати бойові зіткнення, і їх там буде багато, але, скажімо так, без якісного наповнення", — сказав Попович.

Водночас він наголосив, що більш реальною загрозою є поступове просування росіян у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

"Я б виділив іншу небезпеку на Покровському напрямку — це просування у бік адмінмежі з Дніпропетровською областю", — зазначив експерт.

Також, за його словами, російські війська досягають певних успіхів у районі Курахового, однак у майбутньому можуть змінити напрямок основного удару.

Попович підкреслив, що лінія фронту знаходиться в безпосередній близькості до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями."Якщо вони прорвуться на територію Дніпропетровщини, просто прорвуться на якійсь ділянці, — це буде ще один плюс, з їхньої точки зору, для їхньої переговорної позиції", — вважає він.

Покровськ / ІнфографІка: Главред

Такі дії, на його думку, також можуть бути використані російською пропагандою як "чергова перемога" для внутрішнього споживача.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв Главред, голова безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив, що Росія не має достатніх сил для одночасного ведення наступу в Харківській, Сумській областях і на сході України. Ключовими напрямками він назвав райони на північ від Лиману та до кордону з Запорізькою областю.

Також російські окупанти намагаються вийти до околиць Шевченка біля Великої Новосілки в Донецькій області. За останні дні спостерігається висока активність противника на цій ділянці фронту, зокрема росіяни активно застосовують техніку для штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно повідомив, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, там тривають бої. За його словами, лише за січень поточного року українські бійці знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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