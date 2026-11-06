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Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Анна Косик
6 листопада 2026, 08:44оновлено 6 листопада, 09:49
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Російський посланець перерахував американцям основні вимоги Москви для встановлення режиму припинення вогню.
Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови
Росія знову виступила з цинічними вимогами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • РФ нібито готова на енергетичне перемир'я до Нового року, але виставила умови
  • Путін нібито готовий розглянути територіальний компроміс
  • Росія наполягає на виконанні власних вимог та наданні гарантій не лише Україні

В ході переговорів з американською стороною посланець Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що у випадку опрацювання та узгодження всіх домовленостей, які будуть передувати оголошенню "енергетичного перемир'я" його можна буде оголосити до Нового Року.

На такі умови, як повідомляє Сергій Павлюченко, нібито згоден кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін. Це може статися у випадку, якщо Україна припинить атаки будь яких об'єктів цивільної інфраструктури, насамперед нафтогазової.

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"Дмитрієв проінформував присутніх, що представники РФ на переговорах з "колегами" з США та України отримали від Путіна наказ підготувати документи, які будуть регламентувати післявоєнне майбутнє і які, у свою чергу, увійдуть до повномасштабного договору, який включить у себе гарантії безпеки для РФ та України та систему стримування та гарантування стабільності та миру у Європі", - йдеться у дописі.

Путін нібито вважає, що всі ці документи реально підготувати до весни наступного року та запропонувати до підпису всім сторонам, які так чи інакше "втягнуті у конфлікт".

Дмитрієв також заявив, що санкції проти країни-агресора Росії не дозволяють Москві та Вашингтону реалізувати "величезний потенціал, найбільший у світовій історії" з взаємовигідного економічного співробітництва двох країн.

Окрім цього російський посланець вже втретє заявив, що Путін нібито готовий розглянути "територіальний компроміс" зі збереженням присутності України на ще не окупованій частині Донбасу у випадку "усунення всіх занепокоєнь РФ у безпековій сфері".

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови
Хроніка закінчення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Мова йде про скорочення ЗСУ, систем озброєння, РПЦ, російську мову, виведення інфраструктури НАТО з країн Балтії та Скандинавії.

"Дмитрієв заявив, що Путін може погодитися на розгортання сил "Коаліції охочих" в Україні, якщо вона буде розгорнута виключно у західних її областях, і це при умові "усунення всіх занепокоєнь РФ"", - додав Павлюченко.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив про наближення масштабної домовленості щодо російсько-української війни. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а потенційно й усієї Європи.

Раніше перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну за підсумками локального перемир'я в Олешках.

Напередодні в Кремлі заявив, що Росія збирається забезпечити свої інтереси в Україні або військовим шляхом, продовжуючи так звану "СВО", або мирним - якщо в Києві "знайдеться хтось" із політичною волею.

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Про персону: Сергій Павлюченко

Сергій Сергійович Павлюченко - український військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ, який регулярно коментує питання війни, міжнародної політики та безпеки. Він веде Telegram-канал "Павлюченко - Бандерівець з Пущі", де публікує військово-політичну аналітику та повідомлення.

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