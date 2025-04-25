Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

Шахраї вигадали нову схему для заволодіння приватними даними та коштами клієнтів ПриватБанку.

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Шахраї вигадали нову схему обкрадання українців через ПриватБанк / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Шахраї придумали нову схему обкрадання рахунків українців через ПриватБанк

В ЦПД попередили про загрозу для українців

Шахраї вигадали нову схему обману клієнтів ПриватБанку, маскуючись під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Повідомляється, що шахраї телефонують власникам карток "Приватбанку" з номера 044 364 53 20, видаючи себе за працівників служби безпеки банку. Вони стверджують, що з картки нібито були здійснені кілька незначних транзакцій на територію країни-агресора протягом останніх 20 хвилин.

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"Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і "верифікували" дані банківської картки. Для більшої достовірності називають свій "персональний номер", який нібито можна знайти на вебсайті "Привату"", - попереджають в ЦПД.

Таким чином зловмисники намагаються заволодіти персональними даними клієнтів для подальших протиправних дій та заволодіння коштами. У банку наголошують, що справжні працівники ніколи не запитують номер картки, PIN-код чи CVV-код.

Центр протидії дезінформації закликає українців не передавати конфіденційну інформацію та не проводити жодних фінансових операцій під час спілкування з невідомими. У разі підозрілих дзвінків слід звертатися до контакт-центру банку та повідомляти про шахрайство.

"Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів", - йдеться у повідомленні.

Раніше з’явилася інформація про скарги українців на ПриватБанк. Клієнти повідомляють, що за перевипуск банківської картки з них вимагають сплатити до 350 гривень. Один із користувачів написав на порталі "Мінфін", що для активації нової картки необхідно внести цю суму на рахунок.

Також клієнти ПриватБанку повідомляють про труднощі під час обміну валюти через термінали самообслуговування. Зокрема, одна з клієнток поскаржилася, що під час операції банкомат видав помилку.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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