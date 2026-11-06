РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

Нещодавно Кремль направив до Білого дому свого посланця. Аналітики дізналися про справжню мету візиту.

https://glavred.net/war/shcho-naspravdi-hoche-kreml-vid-zustrichi-z-melaniyeyu-tramp-poyasnennya-isw-10809833.html Посилання скопійоване

Росія вкотре використала США у власних інтересах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що повідомили аналітики:

Кремль використовує створені ним кризи для зближення з Трампом

Дмитрієв порівняв перемир'я в Олешках з поверненням дітей

Країна-агресор Росія намагається використати гуманітарні кризи, які сама ж створює на окупованих територіях України, щоб налагодити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Показовим прикладом аналітики у звіті Інституту вивчення війни (ISW) називають зустріч у Білому домі, присвячену перемир'ю в Олешках, на яку прибув очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

відео дня

Хто прийшов на зустріч з Меланією Трамп

5 листопада перша леді США Меланія Трамп приймала в Білому домі українських і російських посадовців з нагоди обмеженого режиму припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині. Україну представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і народний депутат Давид Арахамія.

Від Росії прибули Кирило Дмитрієв і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Дмитрієв порівняв домовленість про перемир'я в Олешках із попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо повернення українських дітей, депортованих до Росії.

В ISW звернули увагу, що він говорив про "гуманітарний успіх" перемир'я, але змовчав, що саме російське вторгнення та окупація повністю відповідальні за кризу в місті.

Що Кремль хоче отримати від Вашингтона

Аналітики вважають, що риторика російського посланця вписується в ширшу стратегію Москви.

"Коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами РФ використати обмежену гуманітарну співпрацю - щодо таких криз, як в Олешках чи повернення насильно депортованих українських дітей, щоб змусити адміністрацію Трампа зайняти більш сприятливу позицію щодо Кремля і домогтися поступок від США в майбутніх переговорах", - йдеться у звіті.

В ISW також нагадали, що спроби кремлівських чиновників показати Володимира Путіна охочим до переговорів і гуманітарних кроків відбуваються на тлі ударів окупантів по цивільних. Зокрема, удар по вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого, за даними ISW, загинули щонайменше 14 людей, стався саме під час дії перемир'я в Олешках.

Що відомо про Олешки / Інфографіка: Главред

Як Путін налагодив особисті контакти з Меланією Трамп

Російський політолог Олександр Морозов у коментарі Радіо Свобода пов'язав евакуацію з Олешок з особистими контактами Путіна та першої леді США.

"Тут Володимир Путін іде назустріч конкретно Меланії Трамп, яка висловила намір щось зробити в цьому напрямку. Кремль на це відгукнувся", - зазначив він.

За словами Морозова, у цій історії американський тиск спрямований зовсім не на Москву.

"Трамп досить небезпечно маневрує, грає на нервах Києва. Тобто тиск чиниться на Київ, а не на Кремль", - додав політолог.

Чи отримає Кремль вигоду від контактів зі США

Ексміністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду, коментуючи можливу зустріч лідерів США, Китаю та Росії, зазначив, що реальних здобутків Москві вона не принесе.

"Немає жодного сумніву в тому, що, якщо ця зустріч відбудеться, Росія трубитиме, що вона "о-го-го-го". Але з практичної точки зору ця зустріч Кремлю нічого не дасть, крім пропаганди", - наголосив дипломат.

Водночас Огризко переконаний, що провідні світові гравці не сприймають Путіна як рівного партнера.

"Ставити Путіна врівень із собою і про щось із ним домовлятися Трамп і Сі Цзиньпін не будуть. Це було б величезною помилкою з боку США та Китаю", - пояснив Огризко.

Перемир'я в Олешках - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна і Росія домовилися про обмежений режим тиші в окупованих Олешках. Президент Володимир Зеленський розкрив нові подробиці перемир'я і назвав його метою розблокування міста. Олешки розташовані на лівобережжі Херсонщини, яке контролюють окупанти.

Під час дії режиму тиші в місті помітили російську військову техніку. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що було на відео з Олешок. Відповідна заява омбудсмана з'явилася 2 листопада.

Генштаб ЗСУ також звинуватив армію РФ у порушенні домовленостей. За даними військових, окупанти використали перемир'я для укріплення позицій. Повідомлення Генштабу оприлюднили 2 листопада.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред