Смертельний удар по Україні: Росія цинічно атакувала три області, є жертва

Українські військові досі відбивають ворожу атаку, а рятувальники працюють на місцях влучань.

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Окупанти атакували Україну понад 200 повітряними цілями / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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РФ вночі запустила по Україні сотні безпілотників

Внаслідок ворожих ударів постраждали люди

Пошкодження та пожежі після атак РФ зафіксовано у трьох областях

У ніч на 6 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну 227 безпілотниками. Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 196 ворожих БпЛА.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, близько 15 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. Водночас, вже зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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Статистика Повітряних Сил за 6 листопада / фото: t.me/kpszsu

Атака на Київщину

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині травмовано трьох людей у Бориспільському районі.

"Сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Обидві споруди повністю знищені. Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік - черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", - додав він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також в Обухівському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Атака на Рівненщину

Внаслідок ранкової атаки на Рівненщину в одному з сіл Сарненського району загинув чоловік. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Крім того, за попередньою інформацією, був пошкоджений будинок та вантажівка. Представники відповідних служб працюють на місці події. Мої співчуття рідним загиблого", - зазначив Коваль.

Атака на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що росіяни завдали удару по Кам’янському. Там пошкоджений спортивний комплекс, зайнялася пожежа.

"Постраждала 60-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес", - повідомив Ганжа.

Навіщо РФ посилює удари по Україні - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія продовжує зимову кампанію ударів по Україні, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру. Це призводить до значних руйнувань, посилює тиск на українську економіку та створює дедалі більші труднощі для населення.

Окупанти зосереджуються на системно важливих підстанціях та менших енергетичних об’єктах, пошкодження яких безпосередньо впливає на розподіл електроенергії.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 5 листопада російська армія вдарила по Вінниці безпілотниками. У місті після влучання сталася масштабна пожежа й піднявся величезний стовп чорного диму.

Напередодні, в ніч на 5 листопада, росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками. Поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі.

Раніше, у ніч на 4 листопада, Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Тернопільському районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, а на Дніпропетровщині - підприємство.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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