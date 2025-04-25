РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалих

Коротко:
- Дніпропетровщину атакували ворожі дрони
- У Павлограді спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку
- Двоє людей загинули, шестеро - поранені
Уночі 25 квітня російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область. У низці населених пунктів спалахнули пожежі. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще вісім - поранені.
"Агресор знову масовано атакував область безпілотниками... Унаслідок атаки в Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств", - повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.
Також виникло кілька загорянь у Павлограді, зокрема й у багатоповерхівці. Загинула жінка 76 років, ще 8 осіб дістали поранення. Один постраждалий перебуває у важкому стані.
Лисак додав, що загарбники били і по Нікопольському району - застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град".
Пізніше очільник ОВА уточнив, що в Павлограді, за уточненими даними, уже двоє загиблих.
"Шістьох постраждалих госпіталізовано. Одна пацієнтка важка, решта - у стані середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Серед них - 15-річна дівчина", - повідомив він.
Оновлено. Вже о 8:30 стало відомо, що у Павлограді зросла кількість загиблих через дронову атаку РФ.
"На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначив Лисак.
Станом на 09:16 відомо про 10 постраждалих у Павлограді, з них 8 – ушпиталені.
"Серед госпіталізованих - 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості, як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка", - повідомив Лисак.
За словами голови ОВА, у багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було збито 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударні БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельницька область.
Уранці 25 квітня стало відомо, що в Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці атаки по житловому будинку. Загинули 12 осіб, 87 постраждали.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбір пошкоджених будівельних конструкцій.
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