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РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалих

Анна Ярославська
25 квітня 2025, 08:37оновлено 25 квітня, 09:49
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Дніпропетровська область вночі була під атакою ворожих дронів.
Удар по Павлограду
У Павлограді спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/dnipropetrovskaODA, ДержНС

Коротко:

  • Дніпропетровщину атакували ворожі дрони
  • У Павлограді спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку
  • Двоє людей загинули, шестеро - поранені

Уночі 25 квітня російські окупанти атакували дронами Дніпропетровську область. У низці населених пунктів спалахнули пожежі. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще вісім - поранені.

"Агресор знову масовано атакував область безпілотниками... Унаслідок атаки в Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств", - повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

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Також виникло кілька загорянь у Павлограді, зокрема й у багатоповерхівці. Загинула жінка 76 років, ще 8 осіб дістали поранення. Один постраждалий перебуває у важкому стані.

Лисак додав, що загарбники били і по Нікопольському району - застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Пожежа в житловому будинку в Павлограді
Пожежа в житловому будинку в Павлограді / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пізніше очільник ОВА уточнив, що в Павлограді, за уточненими даними, уже двоє загиблих.

"Шістьох постраждалих госпіталізовано. Одна пацієнтка важка, решта - у стані середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Серед них - 15-річна дівчина", - повідомив він.

Оновлено. Вже о 8:30 стало відомо, що у Павлограді зросла кількість загиблих через дронову атаку РФ.

"На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються", - зазначив Лисак.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалих
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Станом на 09:16 відомо про 10 постраждалих у Павлограді, з них 8 – ушпиталені.

"Серед госпіталізованих - 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості, як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – "важка", - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, у багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Всім надають необхідну меддопомогу.

  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було збито 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударні БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельницька область.

Уранці 25 квітня стало відомо, що в Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці атаки по житловому будинку. Загинули 12 осіб, 87 постраждали.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбір пошкоджених будівельних конструкцій.

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