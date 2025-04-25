Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФ

Внаслідок вибуху автомобіля в підмосковній Балашисі ліквідований заступник начальника ГОУ Генштабу РФ, генерал-лейтенант Москалик.

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Під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФ - відео вибуху / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Коротко:

В Балашисі підірвали заступника начальника ГОУ Генштабу РФ

Вибух відбувся в момент виходу генерала з під'їзду

В Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок якого ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався о 10:40 поблизу будинку на бульварі Нестерова. Автомобіль повністю знищено.

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Дивіться відео моменту підриву автомобіля:

Фото: скріншот

За однією з версій, всередині авто, поруч із газобалонним обладнанням, було закладено вибуховий пристрій, який привели в дію дистанційно саме в момент, коли російський генерал виходив з під'їзду.

Дивіться ще відео наслідків вибуху автомобіля в Балашисі:

Фото: скріншот

Внаслідок вибуху у протилежному будинку з першого по третій поверхи вибило шибки — пошкоджено шість вікон уламками.

Дивіться ще відео наслідків вибуху автомобіля в Балашисі:

Фото: скріншот

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу. На місці працюють слідчі та криміналісти для з’ясування обставин події.

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