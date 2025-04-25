Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

Зеленський наголосив, що із 116 іноземних деталей ракети КНДР, яка вдарила по Києву 24 квітня, більшість - виготовлено американськими компаніями.

https://glavred.net/war/bolshinstvo-komponentov-rakety-kotoroy-rf-atakovala-kiev-sdelany-v-ssha-zelenskiy-10659203.html Посилання скопійоване

Більшість іноземних деталей ракети КНДР - зроблена в США / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Із 116 іноземних деталей в ракеті, яка атакувала Київ 24 квітня, більшість - із США

Україна погодилась на позицію Трампа щодо припинення вогню

Потрібно збільшити тиск на Росію

Ракета, яка 24 квітня забрала життя 12 людей у Києві, складалася щонайменше зі 116 деталей, які були виготовлені в інших країнах - переважна частина з них була вироблена у США. Рятувальні роботи на місці одного з російських ударів завершились лише сьогодні. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що внаслідок атаки в Києві російським силам, на жаль, вдалося забрати життя 12 українців, ще близько 90 людей отримали поранення.

відео дня

Наразі понад 30 постраждалих залишаються в лікарнях, серед них є пацієнти з тяжкими травмами та ампутаціями.

"Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що в умовах сучасного світу будь-який збройний конфлікт може швидко залучити багато сторін, і держава, яка зазнає агресії, змушена оборонятися не лише від одного ворога, а від цілого об’єднання союзників агресора. Саме тому оборона також має бути спільною справою.

За його словами, Україна вдячна всім, хто допомагає захищати життя наших громадян, постачаючи системи протиповітряної оборони та ракети до них.

Президент зазначив, що Україна цінує зусилля тих, хто підтримує санкційний тиск на Росію та її союзників. Він наголосив, що Росія має негайно й без жодних умов погодитися на повне припинення бойових дій.

"Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", - резюмував він.

Що відомо про балістичні ракети із КНДР / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 24 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в столиці загинули мирні жителі, десятки отримали поранення. Місцеві мешканці розповідають, що не чули повітряної тривоги, а прокинулися вже від потужних вибухів.

За останніми даними ДСНС та МВС, кількість загиблих унаслідок удару зросла до 12, ще близько 90 людей отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти використали балістичну ракету північнокорейського виробництва для удару по столиці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред