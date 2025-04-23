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Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

Юрій Берендій
23 квітня 2025, 19:14
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Можливе визнання Криму російським у межах мирного плану США можуть підірвати міжнародне право та створити небезпечний прецедент, вказує Кулик.
Крим може стати 'спірною територією' в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки
Які наслідки визнання Криму російським та що саме пропонують у США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Кулик:

  • Умови США щодо закінчення війни, опубліковані у медіа, не варто сприймати серйозно
  • США можуть визнати владу Росії над Кримом
  • Країни Європи ніколи не підуть на визнання анексії будь-яких територій Росії

За інформацією The Wall Street Journal, Сполучені Штати нібито пропонують Україні варіант завершення війни, що передбачає визнання Криму російським, відмову від вступу до НАТО, а також оголошення території навколо Запорізької АЕС нейтральною. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Куликв інтерв'ю Главреду зазначив, що можливе визнання Криму частиною росії може фактично зруйнувати засади міжнародного права.

Разом із тим він підкреслив, що наразі подібну інформацію варто сприймати з обережністю, адже вже неодноразово з’являлися витоки та заяви з боку оточення Дональда Трампа, які так і не перейшли у практичну площину.

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За словами Кулика, ситуація навколо нової адміністрації США нагадує "квантову заплутаність", коли деякі припущення реалізуються, а інші зникають без сліду. Попри це, аналітик вважає за доцільне звертати увагу навіть на чутки, оскільки згодом вони можуть стати підґрунтям для реальних переговорних ініціатив.

Коментуючи тему можливого визнання Криму російським, аналітик зауважив, що у згаданій публікації немає чітких деталей щодо змісту такої пропозиції.

"Раніше з трампівських джерел лунав і обговорювався в пресі такий варіант: США можуть задекларувати, що визнають Крим як "територію, яка ефективно управляється Росією". Саме в лапках, бо це конструкція, яка показує, що Крим є анексованою та окупованою територією, адміністрування якої здійснює РФ, тому Крим виноситься за рамки будь-яких переговорних процесів, а тема його статусу стає відкладеною. Іншими словами, США можуть визнати якимось своїм нормативним документом, наприклад, законом, владу Російської Федерації, яка поширюється на Крим, не визнаючи його частиною РФ, тобто Крим - це підмандатна Росії територія", - зазначив він.

За його словами, ймовірно, йдеться про зняття окремих санкційних обмежень, які США запровадили проти Росії після анексії Криму у 2014 році. Водночас деякі джерела припускають, що мається на увазі саме визнання Криму територією Росії, що передбачає відмову України від претензій на півострів і відповідну зміну офіційних карт. Аналітик не виключає такого розвитку подій, зважаючи на характер політики Дональда Трампа.

"Утім, перший варіант уже проговорювався. Однак як американці це зроблять із правового погляду - не знаю. Адже немає формули "тимчасового здійснення ефективного управління" без визначення статусу і приналежності самої території. І загроза в тому, що після цього Крим перейде з категорії "суверенна територія України" в категорію "спірна територія"", - вказує Кулик.

Він підкреслив, що питання спірних територій має вирішуватися в межах міжнародного правового процесу, за участі суду чи спеціального мандата. Можливо, йдеться про створення певного формату для подальших обговорень, але наразі немає жодної зрозумілої чи погодженої моделі врегулювання, яку могли б запропонувати США й підтримати інші країни.

При цьому аналітик зазначив, що більшість європейських держав та інші країни, які стикаються з загрозами сепаратизму або тиском із боку сусідів, навряд чи погодяться визнати Крим спірною територією, адже це підриває принцип непорушності кордонів. Хоча, як він зазначив, у відповідь можна навести приклад Косова, де визнання незалежності також суперечило міжнародному праву, так само як і військові дії проти Югославії.

"Зараз, якщо США визнають Крим російським або "територією, що управляється Росією", а агресор, який вчинив акт анексії, не буде покараний, це стане останнім цвяхом, який буде забитий у труну міжнародного права", - резюмував він.

Питання визнання Криму російським - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, запропонований Дональдом Трампом новий мирний план, що може включати нейтральний статус для Запорізької АЕС, відмову України від вступу до НАТО та втрату тимчасово окупованих територій, не приведе до завершення війни, а лише заморозить конфлікт. При цьому, як наголосив експерт, жодна поступка щодо Криму для України є неприйнятною.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що питання територіальної цілісності держави не обговорюється під час міжнародних переговорів про припинення війни, оскільки це суперечить Конституції України.

Тим часом, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати нібито готові погодитися на визнання Криму частиною Росії в рамках широкої мирної угоди між Києвом і Москвою.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні анексія Криму мирне врегулювання Віталій Кулик новини Криму мирні переговори
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