"Стане символічною крапкою": Макс Барських йде від Алана Бадоєва

Ви дізнаєтеся:
- Чому завершується співпраця Макса Барських та Алана Бадоєва
- Що відомо про творчий тандем артиста та режисера
Український співак Макс Барських та його незмінний продюсер і режисер Алан Бадоєв оголосили про припинення спільної роботи після 18 років співпраці. Інформація про це з’явилася у Facebook.
Символічна крапка в багаторічній історії буде поставлена 8 грудня в київському Палаці "Україна" під час масштабного концерту "Сьогодні має сенс". Цей виступ завершить всеукраїнський тур артиста.
"Цей вечір стане завершенням великого всеукраїнського туру та символічною крапкою у 18-річній творчій історії Макса Барських та Алана Бадоєва. Шлях артиста та режисера, які разом створили чимало знакових шоу, добігає кінця", - йдеться в анонсі.
Історія творчого тандему розпочалася у 2008 році на проєкті "Фабрика зірок-2", де Бадоєв розгледів потенціал молодого співака з Херсона. Після 2022 року цей союз зазнав кардинальної трансформації. Обидва артисти розірвали зв’язки з ринком країни-агресора: Барських заборонив використовувати свої треки на території РФ, відмовився від створення нового російськомовного контенту та переклав головні хіти українською мовою.
За 18 років співпраці артисти неодноразово опинялися в центрі скандалів і чуток. Розмови про особисті стосунки співака та продюсера спалахували регулярно й досягли піку навесні 2026 року після заяв психологині Наталії Холоденко. Втім, зірковий тандем реагував на подібні обговорення з гумором, описуючи свої стосунки як поєднання глибокої дружби, братньої прихильності та постійних робочих конфліктів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Соломія Вітвіцька прокоментувала чутки про від'їзд з України через обстріли та блекаути. Телеведуча, яка виховує місячного сина Устима, чесно розповіла в соцмережах, чи планує шукати безпечний притулок за межами країни.
Також Тетяна Литвинова категорично виключила спільну роботу в кадрі з Ектором Хіменесом-Браво. Колишня суддя "МастерШеф" заявила, що психологічний комфорт і чесність перед собою для неї тепер понад усе.
Читайте також:
- "Коли Ектора не буде": Литвинова зробила заяву про повернення на "МайстерШеф"
- "Багато негативу": Сумська коротко постриглася і пояснила причину
- Була прикута до ліжка: померла знаменита дочка Райкіна
Про персону: Макс Барських
Макс Барських - український співак, композитор і автор пісень.
У березні 2022 року у зв’язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії та відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". У своїй наступній заяві музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред