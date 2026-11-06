"Стане символічною крапкою": Макс Барських йде від Алана Бадоєва

Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про завершення 18-річного творчого союзу.

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Макс Барських та Алан Бадоєв припиняють співпрацю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барських; скріншот із відео

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Чому завершується співпраця Макса Барських та Алана Бадоєва

Що відомо про творчий тандем артиста та режисера

Український співак Макс Барських та його незмінний продюсер і режисер Алан Бадоєв оголосили про припинення спільної роботи після 18 років співпраці. Інформація про це з’явилася у Facebook.

Символічна крапка в багаторічній історії буде поставлена 8 грудня в київському Палаці "Україна" під час масштабного концерту "Сьогодні має сенс". Цей виступ завершить всеукраїнський тур артиста.

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Макс Барських анонсував концерт у Палаці "Україна" / скрін з Facebook

"Цей вечір стане завершенням великого всеукраїнського туру та символічною крапкою у 18-річній творчій історії Макса Барських та Алана Бадоєва. Шлях артиста та режисера, які разом створили чимало знакових шоу, добігає кінця", - йдеться в анонсі.

Історія творчого тандему розпочалася у 2008 році на проєкті "Фабрика зірок-2", де Бадоєв розгледів потенціал молодого співака з Херсона. Після 2022 року цей союз зазнав кардинальної трансформації. Обидва артисти розірвали зв’язки з ринком країни-агресора: Барських заборонив використовувати свої треки на території РФ, відмовився від створення нового російськомовного контенту та переклав головні хіти українською мовою.

Макс Барських - стосунки з Аланом Бадоєвим / фото: instagram.com, Макс Барських

За 18 років співпраці артисти неодноразово опинялися в центрі скандалів і чуток. Розмови про особисті стосунки співака та продюсера спалахували регулярно й досягли піку навесні 2026 року після заяв психологині Наталії Холоденко. Втім, зірковий тандем реагував на подібні обговорення з гумором, описуючи свої стосунки як поєднання глибокої дружби, братньої прихильності та постійних робочих конфліктів.

Макс Барських / інфографіка: Главред

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