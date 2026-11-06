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Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

Анна Ярославська
6 листопада 2026, 10:02
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Через теплі атлантичні повітряні маси середня температура сезону може виявитися на 1–2 градуси вищою, проте різке похолодання залишається цілком імовірним.
Погода, зима
Зима 2026–2027 років буде теплішою за норму, але не виключені морози до -20 °C / Колаж: Главред, фото: pixabay

Читайте в матеріалі:

  • Зима 2026–2027 буде на 1–2 градуси теплішою за норму
  • Морози до -20 °C і нижче все одно можливі
  • Ель-Ніньо не впливає безпосередньо на погоду в Україні

Зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені. Про це свідчать розрахунки більшості погодних моделей. Головну роль відіграватиме приплив теплого та вологого повітря з Атлантики.

Укргідрометцентр зараз розраховує кліматичну норму за 1991–2020 роки. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня зимова температура в Україні за цей період становила -1,9°. Якщо прогноз виправдається, цього сезону вона буде в межах від -0,9° до +0,1°, повідомляє Українська правда.

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Втім, мова йде про середній показник за три місяці, а не про погоду кожного дня. Тому навіть м’якший, ніж зазвичай, сезон не гарантує відсутності відчутних холодів.

"Морози до −10 °C цілком реальні, а під час сильніших вторгнень арктичного повітря можливе зниження нічної температури до -20 °C і нижче", - пояснила кліматолог Віра Балабух.

Найімовірніше, такі похолодання торкнуться північних, північно-східних і східних областей, а також високогір’я Карпат. Щодо ще більшого зниження стовпчика термометра оцінки фахівців значно стриманіші.

"Морози в -30 °C також не можна повністю виключити, проте наразі немає підстав прогнозувати їх як ймовірний сценарій. В Україні бували й нижчі температури, але історичні екстремуми не є прогнозом на майбутню зиму. За оцінками чисельних моделей, їхня ймовірність нижча за 10%", - підкреслює кліматолог.

Найсильніші морози в Україні зазвичай припадають на другу половину січня - першу половину лютого. Минулого сезону після досить теплого грудня настали різкі похолодання: у січні в більшості областей температура опускалася до -20…-25°, а в Києві зима стала найхолоднішою за останні 15 років.

Раннього приходу зими цього року теж чекати не варто, а листопад може виявитися теплішим, ніж зазвичай. Метеорологи фіксують початок зими, коли середньодобова температура стійко опускається нижче 0°. Залежно від регіону це відбувається з першої декади листопада до першої декади грудня. Минулого року метеорологічна зима настала лише 13–26 грудня, на 1–3 тижні пізніше за звичайні терміни, а в Києві - 24 грудня, майже на місяць пізніше за норму.

Синоптики прогнозують чергування похолодань і відлиг. Однак якщо атлантичне тепло перестане надходити в Україну, морозна погода може затриматися надовго.

Чи вплине Ель-Ніньо на українську зиму

Окреме питання - чи може Ель-Ніньо принести теплішу зиму в Україну. За словами Віри Балабух, країна не належить до регіонів, де тихоокеанське явище безпосередньо визначає погоду. Його вплив є опосередкованим: зміни циркуляції над Тихим океаном позначаються на русі повітряних мас над Атлантикою та Європою, тому залежно від траєкторій циклонів в Україну може надходити як тепле атлантичне, так і холодне арктичне повітря.

"Тому формула "Ель-Ніньо означає теплу зиму" або, навпаки, "обов’язково принесе сильні морози" для України не працює", - пояснила кліматолог.

До того ж вплив цього явища на європейську погоду може змінюватися навіть протягом одного сезону. На початку зими воно може сприяти притоку теплого повітря, а наприкінці характер циркуляції буває іншим. Тож теплий грудень не гарантує такого ж січня чи лютого.

Немає також підстав вважати, що західні регіони, зокрема Галичина та Карпати, відчувають Ель-Ніньо сильніше, ніж схід і південь. Захід дійсно більш відкритий для атлантичних мас, а гірський рельєф впливає на кількість опадів, однак це не доводить сильнішого впливу самого явища.

Показовими є зими 1997–1998 та 2015–2016 років, коли спостерігалося потужне Ель-Ніньо однакової інтенсивності. У грудні 1997 року середня температура по країні становила -3,1°, а в грудні 2015-го - +1,7°. При цьому взимку 2015–2016 років між відносно теплими груднем і лютим був значно холодніший січень.

Що може зробити зиму суворішою

Нинішні прогнози не виключають і більш суворого сезону. За словами Балабуха, все залежатиме від того, як рухатимуться повітряні маси над Європою і чи збережеться приплив теплого вологого повітря з Атлантики.

Один із можливих сценаріїв - формування потужного антициклону над Скандинавією. Він блокуватиме атлантичне тепло та відкриватиме шлях холоду з півночі та північного сходу. Якщо така ситуація триватиме довго, морози в Україні можуть затягнутися - подібні процеси вже впливали на погоду минулого сезону.

Ще один фактор - полярний вихор, система сильних вітрів, що циркулюють навколо Арктики у верхніх шарах атмосфери. За певних умов він слабшає, зокрема через раптове потепління у стратосфері, і це підвищує ймовірність проникнення арктичного холоду в помірні широти. Однак холодне повітря може рухатися не в Україну, а в інші частини Європи, Азії чи Північної Америки.

Кліматолог радить розрізняти короткочасне похолодання та зміну характеру всієї зими. Навіть кілька днів сильних морозів не обов’язково зроблять сезон холоднішим за норму - для цього похолодання мають бути тривалими, інтенсивними або неодноразово повторюватися. Як часто вони будуть повторюватися і скільки триватимуть, поки що невідомо.

Прогноз погоди - новини

Як писав Главред, потужні хуртовини з 10 по 14 листопада накриють північ Європи. У Скандинавії та на північному заході Росії місцями випаде від 10 до 50 см снігу, утворяться замети, а дороги замете. Найбільше опадів очікують на заході та півночі Норвегії. Негоду принесе великий циклон із Північної Атлантики, який пройде над Скандинавією з півдня на північ.

Згідно з прогнозом Climate Impact Company, зима 2026–2027 років в Україні може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні.

6 листопада Україну засипле перший сніг. Сьогодні в низці областей дощі місцями переходитимуть у мокрий сніг, а в Карпатах можливі снігопади.

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Про персону: Віра Балабух

Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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