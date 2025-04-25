Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

У разі оголошення дефолту, Україна має запас міцності для забезпечення фінансової стійкості та подальшого функціонування, вказує аналітик.

https://glavred.net/economics/ukraina-mozhet-obyavit-defolt-uzhe-v-mae-chto-eto-znachit-i-chego-zhdat-ukraincam-10659161.html Посилання скопійоване

Україна на межі дефолту - що зміниться для українців / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Новак:

Оголошення дефолту для України не буде катастрофою

Війна - це форс-мажор найвищого рівня

Країни-союзники надають Україні значну економічну підтримку

Видання Financial Times повідомило, що в травні Україна може оголосити дефолт через відсутність домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації боргу на $2,6 млрд. Але можливий дефолт не є катастрофою, а скоріше закономірним наслідком війни. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду повідомив Голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, воєнні дії на значній частині території та тимчасова окупація близько 20% країни, включно з промисловими регіонами є об’єктивною реальністю.

відео дня

"У такій ситуації спроби України реструктуризувати свій державний борг і труднощі з цим процесом — не є чимось неочікуваним. Це цілком прогнозована ситуація. Україна не відмовляється від зобов’язань за цим боргом, а лише просить про їхню реструктуризацію. Якщо інвестори не хочуть увійти в становище країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни, — це вже їхня відповідальність, а не проблема України", - зазначив він.

Новак робить висновок, що навіть можливе оголошення дефолту слід сприймати не як надзвичайну подію, а як логічний наслідок війни. В умовах щоденних обстрілів і присутності окупаційних військ неможливо вести фінансову політику в режимі мирного часу. Це форс-мажор найвищого рівня.

Новак наголосив, що Україна отримує потужну міжнародну підтримку не лише у військовій сфері, а й фінансово-економічну. Завдяки цьому НБУ має рекордні золотовалютні резерви, а уряд ресурси для покриття бюджетного дефіциту. Отже, навіть у разі дефолту країна має потенціал для фінансової стійкості й подальшого функціонування.

"Якщо міжнародна допомога продовжуватиметься (а підстав вважати, що вона припиниться, наразі немає), то суттєвих ризиків для курсу гривні чи загальної фінансової стабільності не очікується", - резюмував Голова Комітету економістів України.

Економіка України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України не допустить значного падіння курсу гривні по відношенню до долара, проте й суттєвого та тривалого зміцнення гривні також не очікується. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, коментуючи актуальну ситуацію на валютному ринку.

Водночас у своєму інфляційному звіті НБУ зазначив, що у найближчі роки можливе поступове зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак конкретні терміни та масштаби цього процесу залишаються невизначеними, що створює додаткові ризики для інфляційного прогнозу.

Зі свого боку, Міжнародний валютний фонд покращив довгостроковий прогноз для гривні. У квітневому звіті World Economic Outlook за 2025 рік зазначено, що курс долара досягне 50 гривень лише у 2029 році.

Інші новини:

Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред