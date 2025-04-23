Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

Новини України 23 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 23 квітня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп передав Україні "останню пропозицію" про мир: ЗМІ з'ясували, у чому її суть

На переговорах у Парижі минулого тижня США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, односторінковий документ описується як "остаточна пропозиція президента Трампа".

відео дня

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Полтаві: що відомо про нічну атаку РФ

Увечері 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеса, Полтава, Харков, Київська область.

Вранці в середу рятувальники розповіли про наслідки атаки. У Facebook ДСНС повідомили, що в Одесі загасили пожежі, які спалахнули після чергової російської дронової.

Як Путін може використати перемир’я: в ISW озвучили тривожний прогноз

Потенційна угода про замороження фронту на нинішніх позиціях може не зупинити країну-агресора Росію від нової агресії. Кремль може використати перемир’я для перегрупування та реалізації більш масштабних територіальних амбіцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Гірка пігулка для України": ЗМІ опублікували 7 пунктів мирного плану Трампа

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні відбудеться черговий раунд переговорів щодо питання завершення російсько-української війни. Передбачається, що США представлять свій мирний план, який складається із семи пунктів. У The Telegraph дізналися деталі цього плану.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп дозволить господареві Кремля Володимиру Путіну зберегти майже всі території, які він захопив в України.

РФ атакувала дроном автобус у Марганці: є багато загиблих та постраждалих

Країна-агресор Росія вдарила дроном по Марганцю Дніпропетровської області. Через атаку в місті багато загиблих та поранених. Про це повідомляє глава Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Що буде, якщо Київ і Москва відмовляться від мирного плану Трампа: Венс зробив заяву

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва в російсько-українській війні, якщо не отримають від сторін позитивної відповіді на мирний план.

За словами Венса, США представила і Україні, і Росії "чітку і справедливу пропозицію", передає Clash Report.

Після заяви Зеленського про Крим: Рубіо не поїде на переговори в Лондон

Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту". Про це пише CNN.

Вибухи та "прильоти" у 6 областях: РФ атакувала Україну десятками ударних БПЛА

Сили оборони України в ніч на 23 квітня знищили 67 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала українську територію.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - повідомляє прес-служба Повітряних сил Збройних сил України.

Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками.

Як повідомив Єрмак, сторони обговорюватимуть способи досягнення повного і безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання і досягнення справедливого і міцного миру.

Україна втратить частину територій: на який мирний план згодні Лондон і Париж

Франція та Британія нібито відкриті для сценарію, за якого Україна може втратити контроль над частиною своїх територій. Натомість Київ отримає гарантії безпеки і тверду економічну підтримку. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Користуючись так званим "великоднім перемир'ям", російські війська перекинули з Криму до Запорізької області техніку та особовий склад, фіксуються ознаки підготовки до активізації штурмів по всій лінії фронту на півдні.

Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, ворог активно діє на Гуляйпільському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках, особливо поблизу населених пунктів Привільне, Вільне поле, Малі Щербаки, Степове та Лепкове. За останню добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 штурмових атак.

Там виробляють Шахеди: дрони атакували місто Єлабуга в Татарстані - деталі

Вдень, 23 квітня, невідомі безпілотники атакували місто Єлабуга в Татарстані. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що були запроваджені обмеження в аеропорту Нижньокамська та Казані - вони не випускали і не приймали рейси.

Заморожування конфлікту і "територіальний обмін": у Трампа назвали умову Києву

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про те, що для Росії та України настав час для переговорів для завершення війни, інакше США вийдуть із цього процесу.

"Нинішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту", - цитує його Вloomberg.

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар по автобусу в місті Марганець на Дніпропетровщині та наголосив, що Україна готова до обговорення будь-якого із форматів припинення вогню. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

Україна не готова до капітуляції, але готова до переговорів, що підтвердила під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами в Лондоні заявила віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не повинно бути жодної угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування і повернення з більшою жорстокістю", - написала вона в Х.

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

23 квітня 2025 року в Лондоні мав розпочався черговий раунд переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Однак ці переговори відбуваються на тлі зменшеної участі високопосадовців США, зокрема через несподівану відмову державного секретаря Марко Рубіо від участі. У результаті, переговори в Лондоні проходять за участю представників нижчого рівня, включаючи спеціального представника США Кіта Келлога.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори у Лондоні.

Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

Україна продовжує бути відданою зусиллям президента США Дональда Трампа щодо мирного закінчення війни. Про це повідомив у своєму Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак та підбив підсумки переговорів з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини у Лондоні.

"Застосовуватиметься метод нарізування салямі": що буде, якщо Київ піде на поступки

Війна в Україні не закінчиться, навіть якщо Київ погодиться на всі умови Путіна і Трампа. Про це в інтерв'ю Главреду заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він переконаний, що це Росія не заспокоїться і це не призведе до повноцінного мирного договору. Це може лише знизити інтенсивність бойових дій.

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

Досягнення мирної угоди між Україною та Росією до кінця тижня малоймовірне. США не вірять, що війну можна завершити військовим шляхом. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press.

Заява президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським нібито "дуже шкідлива" для мирних переговорів. Проте Україну ніхто не змушує визнавати Крим територією РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

Погода в Україні 24 квітня у деяких областях буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних, північних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 квітня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. Температура повітря підвищиться до +26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та південно-східних областях.

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

Сили оборони України завдали удару по заводу з виробництва ударних безпілотників на території Росії, який розташований більш ніж за 1000 км від кордону з Україною. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

Агресивна війна Росії проти України може закінчитися миттєво, якщо Київ виведе свої війська з чотирьох регіонів, статус яких закріплено в російській Конституції за результатами так званих "референдумів". Про це заявив в інтерв'ю Le Point прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

Команда Дональда Трампа звинуватить Україну в зриві мирного процесу, якщо Київ відмовиться виконувати вимоги, серед яких відмова від Криму і "заморозка" війни. Про це в інтерв'ю Главреду заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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