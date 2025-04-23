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Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Полтаві: що відомо про нічну атаку РФ

Анна Ярославська
23 квітня 2025, 07:39
227
Рятувальники розповіли про наслідки дронової атаки Росії.
Наслідки атаки дронів
В Україні спалахнули пожежі після дронової атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Після атаки дронів РФ в Україні спалахнули пожежі
  • Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі

Увечері 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеса, Полтава, Харков, Київська область.

Вранці в середу рятувальники розповіли про наслідки атаки.

відео дня

Атака дронів на Одесу

У Facebook ДСНС повідомили, що в Одесі загасили пожежі, які спалахнули після чергової російської дронової.

"Росія вкотре атакувала Одесу. За попередньою інформацією постраждали двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок дронових ударів противника було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також "загорілися житлові будинки, будівлі приватних підприємств".

Також зазначається, що над ліквідацією пожеж працювали рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Національної гвардії. Психологи надавали допомогу місцевим жителям.

Дивіться відео - У ДСНС показали наслідки удару РФ по Одесі:

Скриншот

Атака дронів на Полтаву

У ніч на 23 квітня російські дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади. Три людини травмовано.

Станом на 00:10 було відомо про влучання по підприємствах і відкритих територіях поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

О 05:54 у ДСНС повідомили про трьох травмованих людей.

"У ніч із 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів упав поблизу багатоповерхівки - вибито скло, пошкоджено фасад. Виникли пожежі", - повідомили рятувальники.

Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим жителям.

Атака РФ на Харків

Минулої ночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом перебували цивільні об'єкти, внаслідок чого виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, повідомили в ДСНС.

На місці події під загрозою повторних ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС і комунальні служби.

Тривають роботи з ліквідації пожеж і розбору завалів.

Мер Ігор Терехов повідомив, що станом на другу годину ночі було зафіксовано шість ударів по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі.

"І вже зранку БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", - написав він у Telegram о 7:36 у середу.

  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки дронів на Харків
    Наслідки атаки дронів на Харків Фото: t.me/dsns_telegram

Атака РФ на Київщину

Київська область також була під ударом російських дронів.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремі будівлі.

Пожежники загасили полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили в ДСНС уранці 23 квітня.

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Полтаві: що відомо про нічну атаку РФ
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміли вибухи. Це підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

Також російські військові здійснили атаку на Полтавську область за допомогою дронів-камікадзе типу Шахед. В обласному центрі пролунали вибухи.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі - їх ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

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