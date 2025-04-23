Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

Україні потрібні гарантії безпеки - досить сильні, щоб стримати майбутню агресію.

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В Україні розкрили умови переговорів щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Прес-центр НАТО

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Україна не готова до капітуляції, але готова до переговорів, заявила Свириденко

Україна готова обговорювати умови мирної угоди з РФ

Україна не готова до капітуляції, але готова до переговорів, що підтвердила під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами в Лондоні заявила віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не повинно бути жодної угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування і повернення з більшою жорстокістю", - написала вона в Х.

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За її словами, повне припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі - це необхідний перший крок до миру. Але в разі, якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим.

"Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", - наголосила Свириденко.

/ Главред

Як пише Sky News з посиланнями на джерело в українському уряді, Україна готова обговорювати умови мирної угоди з Росією, але тільки після досягнення домовленості про початкове припинення вогню.

"Послухайте, у нас є кілька принципових моментів. Перший - поки щодня гинуть люди, вкрай дивно зосереджуватися на чомусь іншому, крім негайного повного і безумовного припинення вогню. Тим більше, що Великдень показав, що це можливо. По-друге, ми готові обговорювати все інше в будь-якому форматі після припинення вогню", - цитує видання українське джерело.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

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Хто така Юлія Свириденко? Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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