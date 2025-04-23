Після заяви Зеленського про Крим: Рубіо не поїде на переговори в Лондон

Зеленський ясно дав зрозуміти, що не ухвалить угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.

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Переговори про завершення війни в Лондоні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Рубіо не приїде на переговори про припинення війни у Лондоні

Замість нього США представлятиме Кіт Келлог

В США хочуть, щоб Україна визнала тимчасово окупований Крим російським

Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту". Про це пише CNN.

Зазначається, що Рубіо мав узяти участь у переговорах з українськими, британськими та європейськими офіційними особами, однак, як заявила прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс, він не поїде "з логістичних причин".

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Відомо, що замість нього США представлятиме спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

За словами джерела видання, знайомого з цим планом, пропозиція включає визнання контролю Росії над тимчасово окупованим Кримом.

"Будь-яке визнання російського контролю над Кримом стало б радикальним розворотом у політиці США за останнє десятиліття. Президент України Володимир Зеленський ясно дав зрозуміти, що відкритий до переговорів із Росією, але Київ не ухвалить угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом", - пише видання.

Переговори в Лондоні - що відомо

Як повідомляв Главред, у середу, 23 квітня, у Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

Редактор The Independent Сем Кайлі повідомляв, що прибуття американської делегації на переговори до Великої Британії може бути засідкою для України. Союзники Києва хочуть її уникнути.

Також відомо, що США офіційно хочуть визнати анексований Крим російським і "заморозити" лінію фронту в рамках мирної угоди. Це може статися у Лондоні.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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