Вибухи та 'прильоти' у 6 областях: РФ атакувала Україну десятками ударних БПЛА

Унаслідок ворожої атаки постраждали кілька українських регіонів, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-i-prilety-v-6-oblastyah-rf-atakovala-ukrainu-desyatkami-udarnyh-bpla-10658465.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Україні десятками дронів / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Важливо:

ЗСУ знищили 67 ударних безпілотників типу Shahed

Загалом армія РФ атакувала Україну 134 БпЛА

Сили оборони України в ніч на 23 квітня знищили 67 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала українську територію.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - повідомляє прес-служба Повітряних сил Збройних сил України.

відео дня

Загалом армія РФ атакувала Україну 134 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

"У ніч на 23 квітня 2025 року (з 21:30 22 квітня) противник атакував 134 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - Крим", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

/ Главред

Які регіони постраждали внаслідок ударів РФ

Унаслідок ворожої атаки постраждали кілька українських регіонів:

Харківська область;

Полтавська область;

Донецька область;

Одеська область;

Дніпропетровська область;

місто Запоріжжя.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що росіяни застосовують нові дрони на Харківщині. Найімовірніше, окупанти все ще тестують нову розробку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували Полтаву. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів про наслідки дронової атаки.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали серію ударів Шахедами по Харкову. Під ударами опинилися чотири райони міста.

Більше новин:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред