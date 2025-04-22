Росіяни застосовують нові дрони на Харківщині: в ОВА розповіли деталі

Найімовірніше, окупанти все ще тестують нову розробку.

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Окупанти готуються до нових атак / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, Міноборони РФ

Що сказав Синєгубов:

Ворог почав застосовувати дрони "Молния"

Найчастіше противник обстрілює прикордонні населені пункти новими дронами

РФ адаптує нові технології для ударів по Україні

Окупаційна армія країни-агресорки Росії почала тестувати нові дрони "Молния" на прикордонних територіях Харківської області. Про це Новини.LIVE розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, українські військові фіксують появу новий типів безпілотників противника. Згідно зі спостереженнями, вони, найімовірніше, все ще перебувають на етапі випробувань.

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"Ми вважаємо, що ворог все ж таки їх поки що тестує, тому що по місту Харкову наносяться удари. Однак вони не такі масовані. Більше ударів цими "Молниями" по населеним пунктам, які наближені або до лінії фронту, або до кордону", - зазначив чиновник.

Синєгубов додав, що вже зафіксовано кілька генерацій таких дронів. Це вказує на те, що в РФ активно розробляють і адаптують нові технології для майбутніх атак.

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Напередодні, як писав Главред, російські окупанти 22 квітня, завдали серію ударів Шахедами по Харкову. Під ударами опинилися чотири райони міста, внаслідок чого вже є щонайменше 7 постраждалих.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше, 21 квітня, країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі - їх ліквідували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Внаслідок ворожого удару постраждали троє людей.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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