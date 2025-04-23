Заморожування конфлікту і "територіальний обмін": у Трампа назвали умову Києву

Україна і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, заявив Джей Ді Венс.

https://glavred.net/world/zamorozka-konflikta-i-territorialnyy-obmen-u-trampa-nazvali-uslovie-kievu-10658531.html Посилання скопійоване

Джей Ді Венс висловився про умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне із заяв Венса:

Для Росії та України настав час для переговорів про завершення війни

Україна і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про те, що для Росії та України настав час для переговорів для завершення війни, інакше США вийдуть із цього процесу.

"Нинішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту", - цитує його Вloomberg.

відео дня

За словами представника вашингтонської адміністрації, це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін нині контролює.

"Потрібно буде зробити певний територіальний обмін", - сказав віце-президент Сполучених Штатів.

Венс додав, що хоча кордон може не закінчитися такими самими лініями фронту, як зараз, для того, щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії і кращої України".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Велику Британію.

Нагадаємо, раніше Лондон скасував переговори глав МЗС. Переговори щодо мирної угоди між Україною і Росією в Лондоні скасовано, повідомили в Британії.

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

Інші новини:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред