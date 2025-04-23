РФ атакувала дроном автобус у Марганці: є багато загиблих та постраждалих

Коротко:
- Окупанти атакували Марганець Дніпропетровської області
- Ворожий дрон влучив у автобус із працівниками підприємства
- Наразі відомо, що атака РФ забрала 9 життів
Країна-агресор Росія вдарила дроном по Марганцю Дніпропетровської області. Через атаку в місті багато загиблих та поранених. Про це повідомляє глава Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким", - написав він.відео дня
За його словами, постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30.
Також повідомляється, що окупанти атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.
Як повідомляв Главред, увечері 22 квітня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеса, Полтава, Харков, Київська область. Зокрема, унаслідок дронових ударів противника було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Російські окупанти вдень у вівторок, 22 квітня, завдали серію ударів по Харкову. Під ударами опинилися чотири райони міста. Відомо про щонайменше сімох постраждалих.
Крім того, пізно ввечері 21 квітня країна-агресор Росія також атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.
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Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
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