РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Ворог збирає, здійснює перегрупування і перекидання певної кількості сил і засобів і з Криму, і з РФ.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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РФ перекинула з Криму в Запорізьку область техніку та особовий склад

Противник нарощує сили і на Придніпровському напрямку

Користуючись так званим "великоднім перемир'ям", російські війська перекинули з Криму до Запорізької області техніку та особовий склад, фіксуються ознаки підготовки до активізації штурмів по всій лінії фронту на півдні.

Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, ворог активно діє на Гуляйпільському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках, особливо поблизу населених пунктів Привільне, Вільне поле, Малі Щербаки, Степове та Лепкове. За останню добу на Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 штурмових атак.

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Також противник нарощує сили і на Придніпровському напрямку - в районі Олешок.

"За даними нашої розвідки ворог збирає, здійснює перегрупування і перекидання певної кількості сил і засобів і з Криму, і з Росії, для того, щоб продовжувати штурмові дії", - зазначає Волошин.

Волошин уточнив, що зараз ресурсу противника недостатньо для масштабного наступу, але достатньо для локальних штурмових дій невеликими групами піхоти за підтримки техніки.

"За даними нашої розвідки особливе місце посідають такі легкомоторні засоби, як мотоцикли, баггі, квадроцикли, які ворог активно почав останнім часом застосовувати у веденні штурмових дій. Цими засобами можна швидко переміщатися по полю, вони мають високу маневреність, і їх досить важко вражати чи знищувати і вогневими засобами, і дронами, FPV-дронами. Тому ворог досить активно почав їх застосовувати", - заявив речник.

За словами речника, щодня українські сили знищують до 20 мотоциклів і 5-7 одиниць іншої легкої техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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